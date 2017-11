Förderung für 330 Wasserschutzprojekte

Der Wasserwirtschaftsfonds des Bundes hat Fördermittel für hunderte Wasserprojekte in ganz Österreich bereitgestellt. Für Niederösterreich wurden 330 Projekte bewilligt, die mit insgesamt 18 Millionen Euro gefördert werden.

Mit den Bundesmitteln werden neue oder bereits in Bau befindliche Projekte in Niederösterreich unterstützt, wie etwa die Projekte für den Hochwasserschutz in Ennsdorf (Bezirk Amstetten) und Seibersdorf (Bezirk Baden). Außerdem werden 72 Vorhaben im ganzen Land gefördert, die zur Sicherung der Trinkwasserversorgung dienen, etwa in Krummnussbaum (Bezirk Melk), Alland (Bezirk Baden), Droß (Bezirk Krems) oder Gastern (Bezirk Waidhofen an der Thaya).

„Es geht dabei um Projekte für die Trinkwasserversorgung, die Abwasserentsorgung und auch jene für den Hochwasserschutz“, sagte Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP), der bei der Sitzung des Bundeswasserwirtschaftsfonds den Vorsitz führte.

Abwasserbeseitigung wird verbessert

Die Abwasserbeseitigung und -aufbereitung soll etwa in Amstetten, Horn, Gumpoldskirchen (Bezirk Baden) oder Sankt Leonhard am Forst (Bezirk Melk) verbessert werden. Zusätzlich gibt es Förderungen für Gewässerschutzprojekte im Bereich Mistelbach und Laa an der Thaya (Bezirk Mistelbach) entlang der Zaya. „Durch die Vorhaben wird die regionale Wirtschaft unterstützt und rund 1.300 Arbeitsplätze werden gesichert“, betonte Pernkopf.

