„Die kleine Hexe“ im Landestheater

„Die kleine Hexe“ zählt zu den erfolgreichsten Büchern des Kinderbuchautors Otfried Preußler. Jetzt gibt es die Geschichte auf der Bühne im Landestheater Niederösterreich zu erleben. Am Freitag findet die Premiere statt.

Das Kinderbuch stammt aus dem Jahr 1957 und wurde inzwischen in 47 Sprachen übersetzt. Die Geschichte geht der Frage nach, wie man eine „gute“ Hexe wird. „Weil die kleine Hexe mit ihren 127 Jahren noch viel zu jung zum Feiern ist, darf sie nicht auf den Blocksberg, wo die erwachsenen Hexen in der Walpurgisnacht auf ihren Besen tanzen. Als sie dennoch vorbeifliegt, wird sie erwischt und vom Hexenrat bestraft“, lautet die Inhaltsbeschreibung des Landestheaters.

„Innerhalb eines Jahres muss sie nun lernen, wie man eine gute Hexe wird. Mit der Unterstützung ihres Raben Abraxas studiert sie eifrig ihr Hexenbuch. Bald beherrscht sie viele Zaubersprüche, mit denen sie ganz viel Gutes in die Welt zaubern kann. Aber werden ihre guten Hexentaten am Ende von der Hexe Rumpelpumpel und der Oberhexe auch belohnt?“.

Windisch inszeniert am Landestheater

Mit viel Humor und Hexenwitz erzählt Otfried Preußler die abenteuerliche Geschichte der kleinen Hexe, die am Ende selbst herausfinden muss, was gut und was böse ist. Simon Windisch, ein erfahrener Regisseur für Kinder- und Jugendstücke, inszeniert zum ersten Mal am Landestheater Niederösterreich. Unter anderem stehen die Schauspieler Josephine Bloéb, Ruth Biller und Stanislaus Dick auf der Bühne.

