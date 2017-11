Grüne fordern 15-Minuten-Takt auf S1

Einen 15-Minuten-Takt auf der Schnellbahnlinie S1 zwischen Wien-Meidling und Gänserndorf fordern die Grünen Niederösterreich. Seit 2012 gäbe es bereits ein entsprechendes Angebot von den ÖBB.

Wer von Gänserndorf mit der S-Bahn nach Wien-Meidling fahren will, wartet derzeit nahezu dreißig Minuten auf den nächsten Zug. Den Grünen Niederösterreich ist das viel zu lange. „Ein 15-Minuten-Takt auf der S1 ist unabdingbar notwendig. Wir haben im Bezirk Gänserndorf als boomende Region nördlich von Wien die 100.000 Einwohner-Grenze überschritten und diese Personen wollen natürlich mobil sein“, sagte die Landessprecherin der Grünen Niederösterreich, Helga Krismer.

Weber/Grüne NÖ

Fast 40.000 Personen pendeln täglich mit der Schnellbahnlinie S1 von Gänserndorf nach Wien. Die Linie verkehrt hauptsächlich zwischen Gänserndorf und Wien-Meidling, ein paar der Züge fahren auch bis ins Industrieviertel nach Wiener Neustadt und ins nördlichste Weinviertel, nach Bernhardsthal.

Enzinger: „Land NÖ soll endlich handeln“

In Korneuburg und Schwechat wurde die 15-Minuten-Taktverdichtung bereits umgesetzt. Auch für Gänserndorf liegt bereits seit 2012 ein entsprechendes Angebot von den ÖBB vor, so die Grünen Niederösterreich. Die Verkehrssprecherin der Partei, Amrita Enzinger, forderte das Land auf, die dafür nötigen 1,5 Millionen Euro pro Jahr bereitzustellen. „Wir fordern seit Jahren den Viertelstundentakt auf der S1 – das Land Niederösterreich muss endlich etwas unternehmen“, so Enzinger.

Krismer sieht in der Taktverdichtung noch dazu „keine Einbahnstraße, sondern auch die Möglichkeit, Arbeitsplätze aus Wien in die Region hinaus zu verlegen“. Zudem gilt Gänserndorf als besonders Feinstaub belastet. Die Taktverdichtung würde das Bahnfahren attraktiver machen und den Emissionsausstoß verringern, so die Landessprecherin.

Forderung nach 365-Euro-Jahreticket abermals betont

Zu den Stoßzeiten morgens und abends werden bereits mehr Züge von Gänserndorf nach Wien-Meidling bereitgestellt. Die Grünen Niederösterreich fordern die Taktverdichtung aber auch untertags, in der Nacht und am Wochenende.

Abschließend betonte Enzinger nochmals die Forderung nach dem 365-Euro-Jahresticket für alle öffentlichen Verkehrsmittel in Niederösterreich. „Nur so kann man Pendler überzeugen, dass man mit den Öffis bequem, sicher, schnell und günstig von A nach B kommt“, so die Verkehrssprecherin - mehr dazu in Grüne fordern neuerlich 365-Euro-Ticket (noe.ORF.at; 24.10.2017).

