Eine Million Christbäume aus Niederösterreich

2,5 Millionen heimische Christbäume warten in den kommenden Wochen auf ihren Verkauf. Mit einer Million kommt fast die Hälfte der Bäume aus Niederösterreich. Der Ab-Hof-Verkauf startet Anfang Dezember.

Für die etwa 1.000 Christbaumbauern Österreichs laufen die Vorbereitungen laut einer Aussendung bereits auf Hochtouren. Es werde „wieder genug Christbäume aus heimischer Produktion geben“. Mit einer Million Stück kommen die meisten aus Niederösterreich.

Die Nordmanntannen hätten die extreme Trockenheit in wichtigen Produktionsgebieten im Sommer gut überstanden, wurde betont. Damit könnten die Bauern wieder fast 90 Prozent des Bedarfs an Christbäumen in Österreich decken. Die Preise wollen sie - trotz gestiegener Kosten - stabil halten.

ARGE NÖ Christbaumbauern/Ch. Wurnig

Christbäume überstanden extreme Trockenheit

54,4 Prozent der österreichischen Anbauflächen bzw. fast die Hälfte der Christbäume aus heimischer Produktion entfallen auf Niederösterreich. Hier kämpften die Bauern vielerorts vor allem in der ersten Jahreshälfte mit extremer Trockenheit. „Nordmanntannen sind Tiefwurzler. Ihre Wurzeln sind in der Lage, bis zu vier Meter in den Boden vorzudringen. Und dort fanden sie genügend Wasserreserven“, sagte Franz Raith, Obmann der niederösterreichischen Christbaumbauern.

Schlechter stand es hingegen um neue Setzlinge, die noch nicht ausreichend verwurzelt waren. In manchen Gebieten verzeichneten die Bauern einen 80-prozentigen Ausfall ganz junger Pflanzen. „Diese Bäumchen werden jetzt im Herbst, spätestens aber im kommenden Frühjahr nachgesetzt. Die Ausfälle werden somit für den zukünftigen Christbaumverkauf kaum eine Rolle spielen“, so Raith.

Trend zum großen Baum erkennbar

Erkennbar sind die Christbäume direkt vom Bauern an der Herkunftsschleife. Die Konsumenten werden - je nach Aussehen des Baumes und nach dem Verkaufsort - zehn bis 35 Euro pro Laufmeter für Nordmanntannen bezahlen. Seit einigen Jahren ist laut Raith ein Trend zum großen Baum erkennbar. Christbäume mit einer Höhe über zwei Meter seien stark gefragt.

„Auch wenn wir genug Christbäume für die Wohnzimmer unserer Konsumenten haben: Aufgrund der starken Nachfrage könnten große schöne Bäume – vor allem die beliebte Nordmannstanne - knapp werden", so Raith. Blaufichten kommen auf sieben bis 14 Euro. Anfang Dezember beginnt der Verkauf ab Hof. Die Stände in St. Pölten und in Wien öffnen am 12. Dezember.

Link: