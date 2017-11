Gablitz sucht eine Faschingsprinzessin

Kurz vor der Amtsübergabe am Samstag ist dem Faschingsprinzen in Gablitz (Bezirk St. Pölten) die Prinzessin abhanden gekommen. In der Gemeinde wird nun dringend eine neue Begleiterin für den Prinzen gesucht.

Das Anforderungsprofil für die neue Begleiterin des Gablitzer Faschingsprinzen klingt simpel: „Sie sollte natürlich sehr humorvoll sein, Spaß am Fasching haben, gerne Veranstaltungen besuchen und wenn möglich sollte sie auch gerne tanzen“, sagt Tourismusobmann Franz Starnberger.

Beziehung des Prinzenpaares in die Brüche gegangen

Das Faschingsprinzenpaar in Gablitz wird traditionell beim Faschingsumzug im Februar gekürt, traditionell handelt es sich dabei auch um ein privates Paar. Kurz vor dem ersten offiziellen Auftritt am 11. November ist die Beziehung nun aber in die Brüche gegangen, wie auch die „Niederösterreichischen Nachrichten“ berichten. „Die neue Faschingsprinzessin muss aber nicht mit dem Faschingsprinzen privat zusammensein. Es genügt, wenn sie gemeinsam diese Funktion ausüben“, sagt Starnberger.

privat

Zu den Hauptaufgaben des Prinzenpaares zählt der Besuch von Bällen und Veranstaltungen. „Die Dame kann auch gerne von weiter weg kommen, bei den diversen Veranstaltungen müsste sie dann eben herkommen. Es wäre daher sicher von Vorteil, wenn sie einen Bezug zu Gablitz hätte, einen Freundeskreis oder eine familiäre Verbindung, aber sonst sind wir natürlich mit jeder Prinzessin einverstanden“, so Starnberger.

Erster offizieller Auftritt bereits am Samstag

Den ersten offiziellen Auftritt hat das Prinzenpaar am Samstag um 19.00 Uhr in Gablitz. Erstmals könnte bei dieser Veranstaltung der Prinz alleine vom Bürgermeister den Schlüssel zum Gemeindeamt überreicht bekommen. In Gablitz hat man die Hoffnung aber noch nicht aufgegeben: „Es wäre natürlich sehr schön, wenn sich eine Prinzessin melden würde.“

