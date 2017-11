Alkolenker kracht gegen Familie: Vier Verletzte

Ein Alkolenker ist am Freitag bei Kilb (Bezirk Melk) mit seinem Fahrzeug in einen entgegenkommenden Pkw einer Familie gekracht. Der Vater, die Mutter und ein Kind wurden verletzt. Der alkoholisierte 25-Jährige wurde eingeklemmt.

Der 25-Jährige dürfte gegen 20.00 Uhr offenbar nicht nur stark alkoholisiert, sondern auch zu schnell auf der B29 in Richtung Kilb unterwegs gewesen sein. Im Freilandgebiet in der Ortschaft Wötzling kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto der Familie. Das Fahrzeug des 25-Jährige überschlug sich und blieb auf der Beifahrerseite liegen. Der Pkw der Familie wurde in den Straßengraben geschleudert.

zurück von weiter

Zweijähriges Kind unter den Verletzten

Der alkoholisierte Lenker wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in das Landesklinikum Melk gebracht, konnte dieses aber auf eigenen Wunsch hin kurz darauf wieder verlassen. Die Familie - Vater, Mutter und ein zweijähriges Kind - konnte sich selbst aus dem Unfallwagen befreien und wurde in das Krankenhaus nach St. Pölten gebracht.

Nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich war die Rettung mit fünf Fahrzeugen im Einsatz, darüber hinaus rückten sechs Feuerwehrfahrzeuge mit 29 Helfern zur Unfallstelle aus. Die B29 zwischen Kilb und Wötzling war während der Aufräumarbeiten etwa 2,5 Stunden lang gesperrt. Über den Grad der Alkoholisierung des 25-Jährigen gab die Polizei keine Auskunft. Er wird jedenfalls angezeigt.