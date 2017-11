Personalsuche auf der Freiwilligenmesse

Bei der ersten Freiwilligenmesse Niederösterreichs in St. Pölten sind am Sonntag zahlreiche Vereine und Organisationen auf Personalsuche gegangen. Ohne ehrenamtliche Mitarbeiter könnten viele Organisationen nicht existieren.

Feuerwehr- und Rettungsautos mit Blaulicht waren am Sonntag vor dem Landhaus in St. Pölten postiert. Neben den klassischen Freiwilligenorganisationen waren allerdings auch durchaus ungewöhnliche bei der ersten Freiwilligenmesse Niederösterreichs vertreten. Im Österreichischen Spielemuseum ist derzeit etwa Not am Mann bzw. an der Frau. „Das Spielemuseum hat 30.000 Spiele nach einem Wasserschaden in einem Notquartier. Wir suchen dringend Freiwillige, die uns beim Umpacken und Katalogisieren der Spiele in der Datenbank helfen“, sagt Dagmar de Cassan vom Österreichischen Spielemuseum.

55 Aussteller aus unterschiedlichen Bereichen

55 Aussteller zeigten bei der Messe, in welchen unterschiedlichsten Bereichen freiwilliges Engagement möglich ist. „Ehrenamt ist Kultur, Ehrenamt ist Bildung, Ehrenamt ist Naturschutz und vieles mehr, der ganze Sozialbereich. Ehrenamt macht Spaß und Ehrenamt muss Freude machen. Jeder hat seinen persönlichen Zugang und bei dieser Messe findet man alles“, sagt Messeveranstalter Martin Lammerhuber.

ORF

„Wir suchen in erster Linie Hundeführer, die Zeit investieren und sich in der Personensuche engagieren möchten, aber auch Mitarbeiter für Presse, Fotografie und Video sowie für die Vereinskinderbetreuung“, sagt Karin Kuhn, Geschäftsführerin der Rettungshunde Niederösterreich. „Wir haben fast 400 Schienenfahrzeuge, das Gelände ist riesengroß. Jede helfende Hand ist herzlich willkommen“, so Rupert Gansterer, Kurator des Eisenbahnmuseums Strasshof (Bezirk Gänserndorf).

„Tag der offenen Tür“ im Landeshauptfrau-Büro

Ebenfalls im Landhaus hatten die Besucherinnen und Besucher am Sonntag Gelegenheit für einen Besuch im Büro von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Sie begrüßte persönlich die Gäste und informierte über ihre Arbeit sowie das Regierungsviertel in St. Pölten. „Die ungewöhnlichste Frage war, ob ich eine Modeberaterin habe“, so Mikl-Leitner. „Aber nein, ich habe keine.“ Ein besonderes Erlebnis war der Besuch für den neunjährigen Gabriel aus Rosenburg (Bezirk Horn), der auf dem Sessel der Landeshauptfrau Platz nehmen durfte. „Sehr bequem und weich“, befand er anschließend.

ORF

Auch das ORF Landesstudio Niederösterreich hatte am Sonntag zum „Tag der offenen Tür“ geladen. Dabei konnten Interessierte einen Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Internet werfen und Fragen an die Moderatoren stellen.