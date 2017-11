Förderungen für Nahversorger gesichert

In Niederösterreich gibt es mehr als 2.000 Nahversorger. Das Land Niederösterreich und die Wirtschaftskammer haben am Montag die Förderungen für Nahversorger, die mit Jahresende auslaufen, um weitere drei Jahre verlängert.

Die mehr als 2.000 Nahversorger in Niederösterreich versorgen Bewohnerinnen und Bewohner mit Dingen des alltäglichen Bedarfs und agieren als Kommunikationszentren in den Gemeinden. Um die Nahversorger zu unterstützen, bietet das Land Niederösterreich drei verschiedene Fördermöglichkeiten an. Diese reichen vom Zuschuss für neue Kühlgeräte bis zu Bürgschaften für Investitionen. Gemeinsam mit der Wirtschaftskammer gibt es außerdem eine Aktion die Gemeinden unterstützt, die Nahversorger im Ort halten wollen.

„Nahversorger sind wichtige Lebensadern“

Um das Bestehen der Nahversorger weiterhin zu sichern wurden diese Förderungen nun für weitere drei Jahre verlängert. 1,2 Millionen Euro werden bis Ende 2020 jährlich für NAFES (Niederösterreichische Arbeitsgemeinschaft zur Förderung des Einkaufs in Stadtzentren) zur Verfügung gestellt. „Die Nahversorger sind ganz entscheidende, wichtige Lebensadern in unseren Städten, Gemeinden und Dörfern“, betonte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Die Nahversorger in Niederösterreich sind Arbeitgeber für 34.000 Menschen und 900 Lehrlinge, betonte die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich, Sonja Zwazl. Auch deswegen sei es wesentlich, „dass die Nahversorgung auch in Zukunft weiterhin so erfolgreich gemacht werden kann.“

In den vergangenen fünf Jahren sind 450 Nahversorger mit sechs Millionen Euro unterstützt worden. Damit wurden Investitionen von 40 Millionen Euro ausgelöst und 4.000 Arbeitsplätze gesichert oder geschaffen.

