Freiwillige Lernhelfer werden dringend gesucht

Die Caritas der Diözese St. Pölten sucht derzeit dringend Freiwillige, die in den Lerncafés mit Kindern und Jugendlichen üben. Die Nachfrage sei mittlerweile deutlich größer als das Angebot heißt es.

Unabhängig vom Einkommen oder der Ausbildung der Eltern sollen alle Kinder die gleichen Chancen haben, fordert die Caritas. Deshalb werden Freiwillige sowie Praktikanten und Praktikantinnen für Lerncafés im Zentralraum und im Mostviertel gesucht. Zur Zeit gibt es in Niederösterreich neun Lerncafés. Fünf gehören zur Diözese St. Pölten, vier zur Diözese Wien.

Caritas/ Franz Gleiss

Konkret bittet man in einer Aussendung darum dass sich „Männer und Frauen, die Freude daran haben, Kindern etwas weiterzugeben: Mathe, Schreiben und die Freude am Lernen“ bei der Caritas melden sollen. Mithelfen können Personen ab 16 Jahren, die gerne mit Kindern arbeiten und am Nachmittag Zeit haben. Die Arbeit im Lerncafé ist straff organisiert - nach dem Mittagessen wird der Lernstoff wiederholt, die Kinder werden bei den Hausaufgaben betreut und auf Schularbeiten vorbereitet.

Nachfrage größer als Angebot

Rund 130 Kinder besuchen regelmäßig die Lerncafés in St. Pölten, Amstetten, Waidhofen an der Ybbs und Herzogenburg (Bezirk St. Pölten). Etwa 40 Freiwillige tragen zum Erfolg bei. Das Ziel ist klar definiert: Die Schüler und Schüler sollen dabei unterstützt werden, das Schuljahr positiv abzuschließen. Im letzten Schuljahr ist das bei allen Schülerinnen und Schülern gelungen, meldet man stolz.

Caritas/ Karl Lahmer

Allerdings: die Nachfrage nach der kostenlosen Lern- und Nachmittagsbetreuung ist meist größer als das Angebot. „Vielerorts können wir daher noch dringend Freiwillige gebrauchen“, so Sandra Krb-Habel vom Lerncafé St. Pölten-Grillparzerstraße.

