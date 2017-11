Drei Festnahmen nach Einbruchsdiebstählen

Nach einem Wohnhauseinbruch in Kaumberg (Bezirk Lilienfeld) im Februar und Einbruchsdiebstählen in Wien hat die Polizei vier Verdächtige ausgeforscht. Drei Männer befinden sich in Haft, eine mutmaßliche Komplizin wurde angezeigt.

Die 47-Jährige bewarb sich laut Polizei bei dem späteren Einbruchsopfer in Kaumberg als Haushaltshilfe. Bei einem Vorstellungsgespräch spionierte sie im Jänner offenbar das Haus aus. Im Februar wurde in das Gebäude eingebrochen. Die Ermittler des Landeskriminalamts forschten zwei in Wien lebende Serben als Beschuldigte aus. Dem Duo wurden auch ein versuchter Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Wien und ein Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in der Bundeshauptstadt zugeordnet.

Drei Beschuldigte sind in Haft

Die Männer im Alter von 32 und 40 Jahren wurden festgenommen. Der 40-Jährige soll auch für einen weiteren versuchten Einbruchsdiebstahl in eine Wohnung in Wien verantwortlich sein. Die Polizei forschte auch einen 45-jährigen in Wien wohnhaften Serben als Beschuldigten aus. Er wurde bei Kittsee im Burgenland gefasst und in die Justizanstalt Wien-Josefstadt eingeliefert.

Im Zuge der Erhebungen wurden zudem vier in Wien lebende Verdächtige ausgeforscht. Ihnen wird vorgeworfen, einen Pkw-Einbruchsdiebstahl in Wien-Ottakring, einen Buntmetalldiebstahl in Wien-Favoriten und einen Fall von Hehlerei in Wien-Penzing begangen zu haben. Sie zeigten sich teilweise geständig und wurden der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Durch die Straftaten entstand laut Polizei ein Gesamtschaden von 86.000 Euro.