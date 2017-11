Lkw-Absturz im Höllental knapp verhindert

Ein Lkw ist am Dienstag auf einer Brücke im Höllental von der Fahrbahn abgekommen. Er durchbrach das Geländer und drohte in die Schwarza zu stürzen. Mithilfe eines Feuerwehrkrans konnte das knapp verhindert werden.

Der Lkw-Fahrer war gegen Mittag auf einer Schwarza-Brücke auf der LB27 im Ortsgebiet von Schwarzau am Gebirge (Bezirk Neunkirchen) unterwegs, als er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Lkw stürzte um, riss das Brückengeländer mit sich und kam schließlich direkt am Abgrund zum Stillstand. Der Aufbau des Fahrzeugs ragte mehrere Meter in die Tiefe.

zurück von weiter

Der Lkw-Lenker wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Er konnte sich selbst aus dem Führerhaus befreien und wurde mit der Rettung ins Landesklinikum Wiener Neustadt gebracht. Die Feuerwehr sicherte das verunfallte Schwerfahrzeug ab und forderte einen 50 Tonnen schweren Feuerwehrkran an. Damit wurde der Lkw langsam aufgerichtet. Die LB27 war an der Unfallstelle während der Arbeiten komplett gesperrt und wurde erst nach vier Stunden wieder für den Verkehr freigegeben.