Sechsjährigen missbraucht: Verdächtiger in Haft

Ein 58-Jähriger steht im Verdacht, einen sechsjährigen Buben in Zwölfaxing (Bezirk Bruck an der Leitha) sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft schließt nicht aus, dass es weitere Opfer geben könnte.

Der 58-jährige deutsche Staatsbürger soll am 30. September auf einem Spielplatz in Zwölfaxing einen Buben zu einer sexuellen Handlung gezwungen haben. Der Sechsjährige und andere Kinder seien daraufhin weggelaufen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit.

Außerdem steht der festgenommene Mann unter dem Verdacht der sittlichen Gefährdung von Personen unter 16 Jahren. Am 4. Oktober soll er in der selben Gemeinde mit offener Hose und entblößtem Geschlechtsteil hinter zwei Kindern gegangen sein.

LPD NÖ

Laut Polizei besteht der Verdacht, dass der Verdächtige weitere ähnliche strafbare Handlungen an Kindern, auch im Bereich von Spielplätzen, vorgenommen haben könnte. Die Staatsanwaltschaft Korneuburg hat daher die Fotos des Mannes veröffentlicht und sucht nach möglichen weiteren Opfern. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Himberg (Tel.: 059133-3226) erbeten. Der 58-Jährige ist in der Justizanstalt Korneuburg in Haft.