Eine Nacht im Zeichen der Weiterbildung

Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ am 24. November soll Erwachsene dazu motivieren, sich weiterzubilden. Angebote gibt es in 18 Gemeinden in Niederösterreich, u.a. zum Umgang mit Smartphones bzw. zu Sport im Alter.

In der Stadtbücherei etwa widmet man sich dem Thema „Bildung überwindet Armut“. In der Stadtbibliothek Berndorf (Bezirk Baden) wird eine Beratung für ältere Menschen im Umgang mit dem Smartphone angeboten. Um das Thema „Sport im Alter“ und wie man mit Bewegung Krankheiten vorbeugt, dreht sich alles in einem Fitnessstudio in Grafenwörth (Bezirk Tulln). Im WIFI Mistelbach kann man sich zu Berufs- und Bildungsangeboten informieren.

Wilfing: „Mit Weiterbildung am Puls der Zeit bleiben“

Die „Lange Nacht der Weiterbildung“ am 24. November von 18.00 bis 22.00 Uhr ist der Höhepunkt der europaweiten „Woche des lebenslangen Lernens“, die von 16. bis 24. November stattfindet. „Die ,Lange Nacht der Weiterbildung‘ soll Lust auf Weiterbildung wecken“, sagt der zuständige Landesrat für Erwachsenenbildung, Karl Wilfing (ÖVP). „Weiterbildung ist heute wichtiger denn je, um am Puls der Zeit zu bleiben.“

Die Veranstaltung findet im Rahmen der europaweiten „Life Long Learning Week“ – der „Woche des lebenslangen Lernens“ – statt. Für eine Woche wird das Thema Weiterbildung ins Zentrum gerückt und auf die vielfältigen Angebote der Erwachsenenbildung in Niederösterreich aufmerksam gemacht. Die Programmpunkte stehen allen Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern offen, die Teilnahme ist kostenlos.

