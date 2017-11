70 Schweine bei Brand verendet

Freitagmittag ist in einem Schweinestall in Höflein (Bezirk Bruck an der Leitha) ein Brand ausgebrochen. 70 Tiere verendeten, Menschen wurden keine verletzt. Die Nachlöscharbeiten dauerten bis in den Nachmittag.

Sechs Feuerwehren mit etwa 100 Feuerwehrleuten waren bei dem Brand in Höflein im Einsatz. Zu Mittag begann es im Obergeschoß des zweitstöckigen Schweinestalls, einem Nebengebäude des Weinguts Auer, zu brennen. Die Einsatzkräfte konnten die umliegenden Gebäude schützen, so konnten sich die Flammen nicht ausbreiten.

Brandursache ist unklar

Für 70 Schweine kam die Hilfe zu spät - sie verendeten in den Flammen. Die Dorfstraße war während des Einsatzes gesperrt. Die Brandursache ist am Freitagnachmittag noch völlig unklar. Die Feuerwehrleute waren um 14.00 Uhr noch mit den Nachlöscharbeiten beschäftigt.