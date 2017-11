Sonderkommission gegen illegales Glücksspiel

In Niederösterreich ist ab sofort eine Sonderkommission Glücksspiel im Einsatz. Denn immer häufiger haben Polizei und Behörde das Nachsehen, weil die Betreiber illegaler Glücksspielautomaten international gut vernetzt seien.

Seit 2010 wurden in Niederösterreich rund 2.000 Glücksspielgeräte und Eingriffsgegenstände (etwa Geldauszahlungsautomaten) aus dem Verkehr gezogen, vor allem in größeren Städten. Der Kampf gegen illegales Glückspiel werde aber schwieriger, denn die kriminellen Betreiber würden sich zunehmend spezialisieren. „Es ist so, dass jedwedes illegales Glückspiel derzeit nur noch mit ausländischen, nicht existenten Briefkastenfirmen im Ausland pro forma betrieben wird, die tatsächlichen Hintermänner sind in der Regel nicht greifbar“, sagte Wilfried Lehner, Leiter der Finanzpolizei, am Freitag.

Automaten beschlagnahmen nicht genug

Das erfordere ein schnelleres Vorgehen aller Behörden. Oft werden zwar Automaten beschlagnahmt, der Betrieb kann aber nicht sofort per Bescheid gesperrt werden. Die Folge: binnen kürzester Zeit werden neue Automaten aufgestellt. „Nur eine schnelle und rasche Betriebsschließung führt dazu, dass wir das illegale Glücksspiel nachhaltig abstellen können“, so Landespolizeidirektor Konrad Kogler.

ORF

Finanzpolizisten, Polizisten und Beamte der Bezirksbehörden St.Pölten, Baden, Neunkirchen Tulln und Horn bilden nun die Einsatzteams der Sonderkommission. Sie sind speziell geschult und jederzeit einsatzbereit. „Dann haben wir die Möglichkeit, durch das Sonderkommando den Bescheid vor Ort auszustellen und zuzustellen“, erklärte der für die Bekämpfung des illegalen Glücksspiels zuständige Landesrat Tillmann Fuchs (Liste Frank), „das heißt, dass auch die Wiederaufstellung von neuen Automaten nach der Beschlagnahmung der alten wesentlich effektiver bekämpft werden kann.“

Strengere und effektivere Kontrollen

Landesrat Karl Wilfing (ÖVP), der für das Spielautomatengesetz zuständig ist, ergänzte: „Wir sind gewappnet und werden ab jetzt strenger überprüfen und vor allem effektiver überprüfen, weil bisher immer wieder gewisse Schlupflöcher gangbar waren, die wir in Hinkunft schließen werden.“ Zudem kann ab sofort auch an bis zu 24 Standorten in ganz Niederösterreich zeitgleich kontrolliert werden - und so ein möglicher Informationsaustausch der illegalen Glücksspielbetrieber über bevorstehende Razzien verhindert werden.

Link: