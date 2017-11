„Aladdin“ als Familienmusical in Baden

Im Stadttheater Baden feiert am Samstag das Familienmusical „Aladdin und die Wunderlampe“ Premiere. Robert Persché schrieb, komponierte und inszenierte das Musical, das nun als Badener Erstaufführung im Stadttheater zu sehen ist.

„Ein armer Straßenjunge irgendwo im Vorderen Orient träumt sich mit Hilfe eines freundlichen Geistes in eine Fantasiewelt und lässt die sagenumwobene Welt von 1001 Nacht wieder auferstehen“, lautet die Rahmenhandlung des Familienmusicals. Die Bühne Baden verspricht dabei eine Inszenierung „für Groß und Klein, die all die bekannten guten, lustigen und bösen Charaktere“ enthält, die „diese Geschichte so vergnüglich und spannend machen“.

Es singen und spielen Ulrike Figgener, Dennis Kozeluh und Janos Mischuretz. Benjamin Plautz, der gebürtige Grazer, gibt „Aladdin“ zum Besten, in der Rolle des „Dschinn“ ist Georgij Makazaria, Dancing-Star und Sänger der Band „Russkaja“, zu sehen. Die Musikalische Leitung hat Oliver Ostermann inne. Robert Persché schrieb Musik und Text nach dem orientalischen Märchen aus „1001 Nacht“. „Aladdin und die Wunderlampe“ wird bis 26. Dezember im Stadttheater Baden aufgeführt.

