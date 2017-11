Erste Wahlumfrage: Deutlicher ÖVP-Vorsprung

Am 28. Jänner wird in Niederösterreich ein neuer Landtag gewählt. Die erste Umfrage von Kurier-OGM zeigt ein spannendes Bild. Die ÖVP hat einen deutlichen Vorsprung, SPÖ und FPÖ holen aber auf.

In etwas mehr als zwei Monaten - am 28. Jänner 2018 - wählen die Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher einen neuen Landtag. Diese Wahl bietet hohe Brisanz, denn es ist erstmals nach 25 Jahren eine Landtagswahl ohne Erwin Pröll als ÖVP-Spitzenkandidat in Niederösterreich. Zudem wird es wohl die erste Wahl unter einer neuen Bundesregierung sein.

SPÖ und FPÖ holen auf

Laut der aktuellen Kurier-OGM-Umfrage, die am Samstag veröffentlicht wurde, liegt die ÖVP - zum ersten Mal mit Johanna Mikl-Leitner als Spitzenkandidatin - bei 45 Prozent. Das ist ziemlich genau jener Wert, den Erwin Pröll bei seinen ersten Wahlen in den 1990er-Jahren erreichte.

SPÖ und FPÖ holen laut Umfrage im Vergleich zur Wahl 2013 auf. Die SPÖ mit Spitzenkandidat Franz Schnabl auf aktuell 25 Prozent, die FPÖ mit Udo Landbauer noch viel deutlicher auf 20 Prozent. Zusammen kommen beide Parteien auf den gleichen Wert wie die ÖVP, eine rot-blaue Mehrheit wäre folglich theoretisch nicht völlig ausgeschlossen. Die Grünen und die Neos, die zum ersten Mal antreten wollen, kommen auf je vier Prozent, so die Umfrage. Beide Parteien müssen demnach um den Einzug in den Landtag zittern.

In der Kurier-OGM-Umfrage unter knapp 800 Befragten ging es auch darum, wer bei einer Direktwahl die besten Chancen hätte. Mikl-Leitner kommt hier auf 55 Prozent, Newcomer Udo Landbauer von der FPÖ auf 19 Prozent, dann folgt SPÖ-Chef Schnabl mit 15 Prozent.

