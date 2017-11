Frau stirbt bei Wohnhausbrand

Eine 66-jährige Frau ist am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei einem Wohnhausbrand in Thal bei Muggendorf (Bezirk Wiener Neustadt-Land) ums Leben gekommen. Die Brandursache wird ermittelt.

Kurz nach 5.00 Uhr in der Früh wurden die Feuerwehren zu einem Wohnhausbrand in Thal bei Muggendorf alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Haus im Ortskern voll in Brand. Die Feuerwehren wurden darüber informiert, dass eine Frau, die alleine in dem Haus lebte, vermisst wird.

zurück von weiter

Um die naheliegenden Nachbarhäuser zu schützen, wurde ein umfassender Löschangriff von mehreren Seiten gestartet. Binnen weniger Minuten konnte die vermisste Person im Haus gefunden werden, allerdings kam für die Witwe jede Hilfe zu spät. Der Notarzt konnte nur noch den Tod der 66-jährigen Frau feststellen.

Die Nachlöscharbeiten dauerten einige Stunden an, da sich im Wohnhaus noch zahlreiche Glutnester befunden haben. Kurz vor 11.00 Uhr konnte Brandaus gegeben werden. Insgesamt standen neun Feuerwehren mit 80 Mitgliedern sowie das Rote Kreuz und die Polizei im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt und wird nun vom Landeskriminalamt ermittelt.