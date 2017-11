Tödlicher Verkehrsunfall im Schneeregen

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Irnfritz (Bezirk Horn) ist am frühen Sonntagmorgen ein 25-jähriger Mann ums Leben gekommen. Der Mann war im dichten Schneeregen auf einer Landesstraße unterwegs.

Der 25-jährige Autolenker kam am Sonntag kurz vor 6.00 Uhr in der Früh von der Fahrbahn ab, die vom Schneeregen spiegelglatt war. Mit der Fahrerseite prallte das Auto anschließend gegen einen Baum neben der Straße. Der Baum wurde durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt und das Fahrzeug fast vollständig in zwei Teile gerissen.

Der 25-jährige Lenker war nach dem Unfall in seinem komplett zerstörten Auto eingeklemmt. Die Feuerwehrleute aus Horn, Mödring und Irnfritz waren rasch an der Unfallstelle und schnitten das Opfer aus dem Wrack. Der alarmierte Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des jungen Mannes feststellen. Die Rettungs- und Aufräumarbeiten nach dem Unfall dauerten etwa zweieinhalb Stunden. Die Landesstraße L 8019 war währenddessen zeitweise komplett gesperrt.