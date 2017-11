60 Rinder bei Großbrand gerettet

Ein Großbrand ist am Sonntagnachmittag in Jeitendorf (Bezirk Krems) ausgebrochen. Ein Stall wurde dabei komplett zerstört. Gerade noch rechtzeitig konnten die Feuerwehrleute 60 Rinder aus dem Gebäude retten.

Der Brand brach laut Feuerwehr am frühen Sonntagnachmittag mitten in Jeitendorf aus. Binnen kürzester Zeit stand der Stall des Bauernhofs, in dem sich 60 Rinder befanden, in Vollbrand. Die Rettung der Tiere gestaltete sich äußerst schwierig, da das Gebäude zu diesem Zeitpunkt schon einsturzgefährdet war. Mithilfe von Wasserleitungen, die über eine Länge von mehreren hundert Metern gelegt wurden, versorgten die Einsatzkräfte die eingeschlossenen Rinder zur Überbrückung mit Sauerstoff. Zehn Tiere, die sich schließlich noch im Gebäude befanden, wurden in letzter Sekunde gerettet.

Die Feuerwehr war am Sonntag mit etwa 140 Einsatzkräften aus zwölf Gemeinden im Einsatz. Sie schirmten das benachbarte Wohnhaus ab und konnten so ein Übergreifen der Flammen verhindern. Mit einem Abschluss der Löscharbeiten wurde am Nachmittag erst in den Abendstunden gerechnet. Die Ursache des Brandes war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Zweiter Bauernhofbrand in Folge

Für mehrere Feuerwehren der Umgebung war es ein äußerst arbeitsreiches Wochenende. Nur einen Tag zuvor, am Samstag, war es wenige Kilometer entfernt ebenfalls zu einem Großbrand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb gekommen. Bei dem Feuer in Großreinprechts (Bezirk Krems) gab es keine Verletzten. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Bränden gibt, war am Sonntag jedenfalls noch unklar.