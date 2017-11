Vergewaltigung angedroht: Vier Männer gesucht

Die Polizei fahndet wegen schwerer Nötigung nach vier Verdächtigen. Sie sollen einer Frau und ihrem Begleiter gedroht haben, sie zu vergewaltigen. Der Vorfall ereignete sich bereits im Sommer in Kaltenleutgeben (Bezirk Mödling).

Mitte Juni ließ sich die Frau ohne Oberteil an einem See in Kaltenleutgeben sonnen. Die vier Männer, die offenbar zufällig vorbeikamen, fühlten sich davon gestört und umringten die Frau und ihren Begleiter. Nach einer kurzen Diskussion drohten sie den beiden, die Frau zu vergewaltigen, sollte sich diese nicht sofort wieder ihr T-Shirt anziehen.

Als der Begleiter versuchte, die Situation zu beruhigen und die Männer ansprach, gaben sie ihm einen Fußtritt, woraufhin er über die Böschung stürzte, schildert Polizeisprecher Johann Baumschlager. Seit Oktober ermittelt das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, bislang aber ohne Erfolg.

Polizei bittet um Hinweise

Gegen das Quartett wird wegen des Verdachts der schweren Nötigung ermittelt. Um deren Identität festzustellen, veröffentlichte die Polizei nun Fotos der vier mutmaßlichen Täter. Hinweise sind unter dem Stichwort „Kaltenleutgeben“ an das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung oder jede andere Sicherheitsdienststelle erbeten.