Team Stronach tritt bei Landtagswahl nicht an

Es ist keine Überraschung, aber nun offiziell: Das Team Stronach wird bei der Landtagswahl am 28. Jänner 2018 nicht antreten. Das wurde am Montag bekanntgegeben. Einzelne Mandatare der Liste Frank überlegen ihr Antreten noch.

„Es wird weder eine Umbenennung noch eine Kandidatur geben und es werden auch keine unabhängigen Listen unterstützt“, gab die Landesobfrau des Team Stronach für Niederösterreich, Renate Krüger-Fischer, am Montag in einer Aussendung bekannt. Sie verwies auf entsprechende Beschlüsse, die in den zuständigen Gremien gefasst wurden.

Bei der NÖ Landtagswahl 2013 hatte die Partei unter dem Namen Team Stronach mit Gründer Frank Stronach als Spitzenkandidat 9,8 Prozent, fünf Mandate und einen Regierungssitz erreicht. Nach dem Urnengang folgten innerparteiliche Differenzen und Abspaltungen. Von den ursprünglich fünf Abgeordneten ist Walter Naderer mittlerweile fraktionslos. „Die politische Arbeit wird selbstverständlich bis zum Ende der Legislaturperiode fortgeführt“, so Krüger-Fischer.

Noch keine Entscheidung bei Klubobmann Gabmann

Ernest Gabmann, Klubobmann der Liste Frank, will bis Anfang Dezember über eine mögliche Kandidatur entscheiden. Bis dahin sollen mögliche Optionen ausgelotet werden, sagte Gabmann am Montag auf APA-Anfrage. Auf Nachfrage von noe.ORF.at gab Gabmann bereits vergangene Woche bekannt, dass man derzeit Gespräche mit möglichen Kandidaten und „Allianzpartnern“ führe. Dass man sicherlich nicht als Liste Frank kandidieren werde, hatte der Klubobmann bereits Mitte Oktober - nach Festlegung des Wahltermins - klargestellt.

