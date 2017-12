AK warnt: Aufsperrdienste oft viel zu teuer

Die Arbeiterkammer Niederösterreich warnt vor unseriösen Aufsperrdiensten. Es gebe ständig Beschwerden über Kosten von bis zu 1.000 Euro für das Öffnen einer Tür und das sei weit überzogen, heißt es.

Die Arbeiterkammer Niederösterreich (AK) warnt vor dubiosen Aufsperrdiensten, die ihre Dienste vor allem im Internet anbieten. Monat für Monat gebe es Beschwerden über Kosten von bis zu 1.000 Euro für das Öffnen einer Tür, wurde in einer Aussendung mitgeteilt. Vor allem bei Nummern mit der Vorfall 0800 sei Skepsis geboten. „Seriöse Firmen geben Auskunft über die Kosten und bestehen nicht auf Barzahlung“, sagte AK-Konsumentenschützer Helmut Schafrath.

Anbieter geben Preise nicht bekannt

Bei vielen 0800-Nummern erfahre man laut Arbeiterkammer den genauen Preis am Telefon trotz Nachfrage nicht, „schließlich müssten sich die Profis erst vor Ort ansehen, was zu tun ist, erklärt dort eine sympathische Frauenstimme. Innerhalb der nächsten Stunde erscheint der Mitarbeiter des Aufsperrdienstes, öffnet binnen Sekunden die zugefallene Tür und verlangt dafür 310 Euro“, teilte die AK mit.

Public Domain

In den Nachtstunden, an Sonn-und Feiertagen falle das Doppelte an. Ist ein neuer Schließzylinder notwendig, sei mit bis zu 1.000 Euro zu rechnen. Dahinter stecken laut den Konsumentenschützern oft Firmen aus Deutschland, die nur Barzahlung akzeptieren und beim Versuch, zu intervenieren, verschwinden.

Höchstkosten in Niederösterreich: 210 Euro

„In Niederösterreich liegen die Preise für Schlosser bzw. Aufsperrdienste zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zwischen 85 und 145 Euro für das Öffnen einer zugefallenen Tür“, verwies Schafrath auf einen AK-Preisvergleich regionaler Unternehmen. In den Nachtstunden sei mit 115 bis 175 Euro zu rechnen, ähnlich wie an Wochenenden. Ist die Tür versperrt, steigen die Kosten laut AK je nach Tageszeit und Wochentag auf bis zu 210 Euro.

Die Arbeiterkammer rät dazu, einen Zweitschlüssel bei einer Vertrauensperson zu hinterlegen. Ist das nicht möglich, sollte man sich die Telefonnummer eines regionalen Schlossers, der Notdienste übernimmt, im Handy einspeichern. Im Zweifelsfall könne man auch die Polizei kontaktieren und um Hilfe bitten.

Link: