Emmaus: 35 Jahre im Dienste der Nächstenliebe

Die Emmausgemeinschaft wurde 1982 von Karl Rottenschlager in St. Pölten gegründet. Ursprünglich war die Institution als Auffangnetz für entlassene Strafgefangene gedacht, heute ist sie eine unverzichtbare Sozialeinrichtung.

Ein kleines Haus in der St. Pöltner Herzogenburgerstraße wurde 1982 zum Ausgangspunkt einer breiten Initiative. Im Stammhaus beherbergte der damalige Sozialarbeiter Karl Rottenschlager zunächst sieben frühere Strafgefangene. Rottenschlager arbeitete zuvor neun Jahre als Sozialarbeiter in der Justizanstalt Stein.

Heute zählt die Emmausgemeinschaft acht Standorte in St. Pölten. Das Angebot reicht von Notschlafstellen und Wohnheimen für Männer, Frauen und Jugendliche bis hin zur Tischlerei und Kunstwerkstätte. Mehr als 300 Menschen werden in den Einrichtungen täglich betreut.

Die Tendenz ist steigend, denn mit zunehmendem Leistungsdruck wächst die Zahl der psychisch beeinträchtigten Personen. Um diese Menschen will sich die Emmaus in Zukunft verstärkt kümmern, sagt Karl Rottenschlager im Gespräch mit noe.ORF.at.

noe.ORF.at: Für Haftentlassene gab es damals keine Perspektive. Inwiefern war das der Grund für die Gründung von Emmaus?

Karl Rottenschlager: Die Emmaus-Idee ist tatsächlich in Stein entstanden. Ich habe es als skandalös empfunden, wenn 550 Häftlinge in Stein entlassen werden und zwei Drittel von ihnen sozusagen ins ‚Nichts‘ gehen, also weder Arbeit noch Quartier haben. Da ist der Rückfall vorprogrammiert.