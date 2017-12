Tipps für Weihnachten ohne Streit

Nicht immer ist Weihnachten ein Fest der Harmonie. Nach dem hektischen Geschenkebesorgen starten viele angespannt in die Feiertage. noe.ORF.hat nachgefragt, wie man ohne Stress und Streit durch Weihnachten kommt.

Streit am 24. Dezember ist völlig normal, auch wenn man sich eine heile Welt wünschen würde, sagt Matthias Geitzenauer, Leiter der Familienberatung der Caritas St. Pölten: „Das Hinspüren auf das, was man als nicht angenehm erlebt, ist ok. Manchmal sind die Verwandtschaftsbesuche sehr dicht. Wenn man da dazwischen ein paar Pausen einbaut, an die frische Luft geht, ein bisschen Möglichkeit hat, um auf die eigenen Bedürfnisse und Gefühle zu achten, dann ist schon mal viel gewonnen."

Wenn schon streiten, dann gleich richtig

Wenn es zum Streit kommt, sollte man richtig streiten, betont Hannes Buxbaum, Leiter des Psychosozialen Dienstes beim Roten Kreuz Niederösterreich: „Wenn es unbedingt dieser Wunsch ist, dieses Thema zu klären, dann ist es wichtig, dieses Thema nur mit den Betroffenen zu klären, nicht Außenstehende oder Kinder damit zu belasten. Es wäre auch wichtig, dieses Gespräch abseits zu führen, in einem anderen Raum, die Meinung des anderen auch akzeptieren zu können. Wenn der Streit einen aber zu sehr belastet, sollte man das klärende Gespräch auf einen Termin nach die Feiertage verschieben."

APA/dpa/Andreas Gebert

Wer nicht mehr zurecht kommt, kann sich in Notsituationen telefonisch beraten lassen. Hier kann man sich auch melden, wenn man zu Weihnachten einsam ist. Buxbaum rät in diesem Fall, die Feiertage bewusst zu planen: „Versuchen Sie die Freunde und Familie zu kontaktieren, machen Sie den ersten Schritt dazu. Schauen Sie, wer in ihrem Umkreis vielleicht auch alleine Weihnachten verbringt. Wer sich Treffen ausmacht, hat dann auch etwas, auf das er sich freuen kann.“

Sozial engagieren statt einsam feiern

Eine weitere Möglichkeit, den 24. Dezember sinnvoll zu gestalten ist soziales Engagement, sagt Geitzenauer: „Viele Menschen die alleinstehend sind, nehmen Kontakt zu helfenden Institutionen auf, engagieren sich ehrenamtlich. Sich selbst als helfend erleben kann zu Weihnachten auch sehr stärkend sein.“

Folgende Stellen bieten bei Einsamkeit und Konflikten Trost und Rat:

NÖ Krisentelefon: 0800-202016 (rund um die Uhr, betreut vom niederösterreichischen Hilfswerk)

Telefonseelsorge 142 (rund um die Uhr, betreut von der katholischen und evangelischen Kirche Niederösterreich)

Ö3 Kummernummer: 116123 (täglich zwischen 16.00-24.00 Uhr, betreut vom Roten Kreuz)

Frauen Notruf: 0800-222-555 (rund um die Uhr, betreut von den Österreichischen Frauenhäusern)

Rat auf Draht: 0800-67567 (rund um die Uhr, betreut von einer gemeinnützigen Gesellschaft von SOS Kinderdorf)

