Ansturm auf Rekordjackpot zu Weihnachten

In den Einkaufsstraßen und Shoppingcentern hat einen Tag vor dem Heiligen Abend reges Treiben geherrscht. Auch in den Trafiken gab es lange Warteschlangen, denn zu Weihnachten winkt der erste Sechsfachjackpot in Österreich.

Ein Lottoschein ist heuer ein beliebtes Geschenk für Spätentschlossene: Der erste Sechsfachjackpot der Geschichte in Österreich motivierte viele Menschen, einen Tipp abzugeben. Elf Millionen Euro liegen im Topf. „Der Ansturm war total groß, die Kunden sind begeistert, auch die, die noch nie gespielt haben probieren es jetzt einmal“, sagt Barbara Görg, Trafikantin in Krems.

Handel rechnet mit zwei Prozent Plus

Ganz allgemein ist der niederösterreichische Handel mit dem Weihnachtseinkauf zufrieden und spricht von einem Plus von bis zu zwei Prozent im Weihnachtsgeschäft. Das Gesamtvolumen könnte laut Prognose bis Jahresende 310 Millionen Euro ausmachen. „Das Wetter hat gut mitgespielt, das hilft bei der Weihnachtsstimmung, über alle Warengruppen war das Weihnachtsgeschäft sehr zufriedenstellend“, sagt Nina Stift, Obfrau der Sparte Mode- und Freizeithandel der niederösterreichischen Wirtschaftskammer.

ORF

Zu den beliebtesten Geschenken zählen Spielwaren, Kosmetik, Bekleidung, Gutscheine sowie Schmuck. Auch Bücher landen häufig auf dem Gabentisch. Wolfgang Hintermeier, Buchhändler in St. Pölten hat im Advent besonders viele Romane verkauft: „Unsere Kunden haben vor allem unser belletristisches Angebot genutzt, aber auch Sachbücher und weihnachtliche Literatur sind sehr beliebt.“

Familienbetriebe sperren auch am 24. Dezember auf

Die letzte Chance zum Einkaufen gibt es am 24. Dezember, vereinzelt sperren Familienbetriebe zum Beispiel in Tulln, Baden oder Krems auf. Dazu zählen Bäckereien, Blumengeschäfte, Buchhandlungen oder auch Schmuckgeschäfte, wie das von Alexandra Jurtschitsch aus Krems: „Manche sind zwar total dagegen, das stört mich aber nicht. Ich arbeite oft sonntags und mache die Buchhaltung, ich habe am 24. Dezember bis Mittag offen.“

Link: