Chinesen übernehmen Diamond Aircraft

Das chinesische Unternehmen „Wanfeng Aviation Industry“ übernimmt Diamond Aircraft. Ziel ist es laut Unternehmen die Verkaufszahlen weltweit zu erhöhen. In Wr. Neustadt sind Investitionen und zusätzliche Arbeitsplätze geplant.

Die Übernahme durch Wanfeng Aviation Industry würde laut Diamond Aircraft die langfristige Zukunft der Marke Diamond gewährleisten. Die Ziele für die Zukunft sind klar definiert: Die Verkaufszahlen sollen weltweit erhöht werden, die Vertriebs- und Supportnetzwerke ausgebaut und weitere Kolbenmotorflugzeuge entwickelt werden.

Christian Dries übergibt Lebenswerk „Diamond“

“Diamond ist mein Lebenswerk. Im Interesse einer erfolgreichen langfristigen Zukunft waren wir auf der Suche nach dem richtigen Partner, der diese gute Arbeit nachhaltig weiterführen wird", erklärt der ehemaliger CEO von Diamond Aircraft, Christian Dries. „Wanfeng und ganz besonders Herr Bin Chen teilen meine Vision über die Zukunft der Allgemeinen Luftfahrt und investieren aus den richtigen Gründen mit einer langfristigen Strategie und den Ressourcen diese Vision umzusetzen.“

Diamond Aircraft

Bin Chen betonte, dass unter der 25-jährigen Führung von Dries „eine breite Palette an herausragenden Flugzeugen entwickelt wurde, die sich weltweit Respekt für ihre Performance, Effizienz, Sicherheit und Innovation erworben hat.“

Diamond soll weltweit führend werden

Basierend darauf wolle man „Diamond weltweit langfristig in Führungsposition in der Allgemeinen Luftfahrt bringen“, so Bin Chen. Dries wird in beratender Funktion die neuen Eigentümer im Sinne einer langfristigen Entwicklung der Diamond Aircraft Gruppe unterstützen, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Diamond Aircraft

Investitionen in Wr. Neustadt geplant

Wanfeng Aviation Industry will weiter in das internationale Diamond Forschungs- und Entwicklungszentrum in Wiener Neustadt investieren und zusätzliche Arbeitsplätze und Chancen für die lokale Wirtschaft und Gemeinschaft schaffen. Diamond Österreich soll auch künftig die globale Engineering Serviceplattform bleiben, die weltweit Flugzeugproduktionszentren unterstützt.

Dieser Kauf ist der jüngste Schritt von Bin Chen und der Wanfeng Aviation Industry. Bin Chen gilt als einer der neuen Visionäre in der chinesischen Luftfahrt und verpflichtete sich dazu eine umfassende Industriekette in der Luftfahrt aufzubauen. Diese soll fünf Geschäftssegmente umfassen: Flugzeugproduktion, Flughafenmanagement, Flugschulentraining, Unternehmungen in der Allgemeinen Luftfahrt und Flugdienstzentren. In den letzten fünf Jahren investierte Wanfeng weltweit in zahlreiche Luftfahrtprojekte.

