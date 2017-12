Feuerwehr warnt vor „brandgefährlicher“ Zeit

Die Weihnachtszeit ist laut Feuerwehr eine „brandgefährliche“ Zeit: In keiner anderen Jahreszeit brennen in den Haushalten so viele Kerzen. Ein Christbaum kann innerhalb von nur 20 Sekunden in Vollbrand stehen.

Christbäume werden zumeist bereits im Herbst gefällt und sind bis zum Heiligen Abend schon trocken. Mit jedem Tag, den der Baum in einem beheizten Wohnraum steht, steigt die Brandgefahr. Das Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich rät daher zu besonderer Vorsicht, die bereits beim Aufstellen des Baumes beginnt.

Christbaum nicht in Nähe von Vorhängen stellen

Der Christbaum soll stabil und nicht in der Nähe von Vorhängen stehen, sagt Feuerwehrsprecher Franz Resperger. „Fällt der Baum mit brennenden Kerzen um und stürzt auf gut brennbares Material, dauert es meist nur wenige Minuten, bis die ganze Wohnung in Vollbrand steht“, so Resperger.

Wenn ein Nadelbaum erst einmal Feuer gefangen hat, ist eine schnelle Reaktion gefragt. „Man sollte darauf achten, immer ein Löschmittel in der Nähe zu haben. Am besten eignet sich ein Feuerlöscher, der mit Wasser oder Schaum befüllt ist“, sagt Resperger. Die Feuerwehr rät allerdings dringend dazu, zuerst den Notruf zu wählen, bevor man selbst Löschversuche unternimmt. Jedes Jahr müssen die Feuerwehren in Niederösterreich zu zahlreichen Einsätzen wegen brennender Christbäume und Adventkränze ausrücken.