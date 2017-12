Mikl-Leitner: „Christliche Werte im Mittelpunkt“

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat in der Fernsehsendung „Licht ins Dunkel“ betont, dass Weihnachten ein Fest sei, „um christliche Werte in den Mittelpunkt zu stellen“. Das Fest geriet zuletzt unter kulturellen Druck.

Die Erfolgsgeschichte der Hilfsaktion „Licht ins Dunkel“ sieht Mikl-Leitner darin begründet, „dass wohl dieser wunderschöne Weihnachtstag in den Mittelpunkt gerückt ist und dass unterstrichen wird, dass Weihnachten ein Fest der Familie ist, der Menschwerdung Gottes, vor allem auch das Fest des Friedens und des Innehaltens. Das sind Werte, die uns in Niederösterreich wichtig sind, nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr. Füreinander da sein, miteinander gestalten und für jene da zu sein, die nicht immer auf der Sonnenseite des Lebens stehen“, sagte Mikl-Leitner an Heiligabend im Interview mit ORF-Niederösterreich-Chefredakteur Robert Ziegler.

Während für die einen die religiöse Seite von Weihnachten wichtig ist und für andere das Familienfest im Vordergrund steht, geriet das Fest andererseit in der öffentlichen Debatte zuletzt unter kulturellen Druck. Die Zuwanderung verändert die Gesellschaft, die Bedeutung von Weihnachten bleibt für Mikl-Leitner aber gleich. „Weihnachten ist für mich ein Fest der Tradition, wo wir vor allem unsere christlichen Werte in den Mittelpunkt stellen, das jeder für sich zuhause im Kreise seiner Lieben feiert. Auch ich werde Weihnachten im Kreise meiner Lieben feiern, denn die letzten Monate waren intensiv und unglaublich spannend, da ist die Familie das eine oder andere Mal zu kurz gekommen.“

„Das Miteinander tut den Menschen gut“

Mikl-Leitner ist seit neun Monaten Landeshauptfrau von Niederösterreich. „Ich wünsche den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern das gleiche, was ich mir selber wünsche: Geschenke, die man nicht einpacken muss und kann, nämlich Zeit mit der Familie, Zufriedenheit, Gesundheit und Glück in der Familie. Das sind die wichtigsten Werte. Für Niederösterreich wünsche ich mir, dass dieses Miteinander auch im neuen Jahr so funktioniert, wie es in den letzten Monaten funktioniert hat. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Miteinander dem Land und der niederösterreichischen Bevölkerung gut tut“, so Mikl-Leitner.

