Sternsinger sammeln heuer für Nicaragua

Ab Mittwoch sind Caspar, Melchior und Balthasar wieder im ganzen Land unterwegs, um für Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika Spenden zu sammeln. Das Schwerpunktland ist heuer Nicaragua.

In Niederösterreich werden heuer 22.500 Kinder und Jugendliche als Sternsinger unterwegs sein. „Für viele Pfarren gehört es zu ihrer DNA, dass sie Sternsingen gehen“, sagt ein Vertreter der Dreikönigsaktion. Weiterhin deute die hohe Teilnahme darauf hin, dass der Einsatz für die Kinder eine „tolle Sache“ sei.

Wolfgang Zarl

„Die Kinder sind ein bis drei Tage mit Freunden unterwegs, besuchen die Haushalte der Umgebung und werden beschenkt, wissen aber auch um ihren Auftrag, das Evangelium zu verkünden und die Menschen an ihre Verantwortung zur Nächstenliebe zu erinnern“, heißt es von der Dreikönigsaktion.

Spenden für das zweitärmste Land Lateinamerikas

Heuer werden die Spenden vor allem nach Nicaragua fließen. „Nicaragua ist das zweitärmste Land Lateinamerikas, nach Haiti, und die Situation, besonders der Kinder und Jugendlichen, ist dramatisch“, heißt es.

Viele seien auf sich alleine gestellt, da die Eltern mehr als zwölf Stunden am Tag arbeiten müssen oder als Arbeitsmigranten ins Ausland gehen. Die Partnerorganisationen bieten den Kindern Kurse für duale Berufsausbildung sowie Möglichkeiten geschützter Freizeit mit pädagogischer Begleitung.

Wolfgang Zarl

Im vergangenen Jahr sammelten die Sternsinger in Niederösterreich 3.078.907,28 Euro. Bei der Aktion sind auch viele Helfer im Hintergrund tätig. Etwa 30.000 Begleiter sind außerdem mit den Kindern unterwegs. Seit Beginn der Sternsinger-Aktion im Winter 1954/55 wurden 418 Millionen Euro für Entwicklungsinitiativen in Afrika, Asien und Lateinamerika gesammelt. 500 Projekte werden mit den Spenden in den ärmsten Ländern unterstützt.