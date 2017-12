Hochhaus in Maria Enzersdorf evakuiert

In Maria Enzersdorf (Bezirk Mödling) musste in der Nacht auf Montag ein Hochhaus evakuiert werden. Im Müllraum des zwölfstöckigen Gebäudes war Feuer ausgebrochen. Alle Bewohner konnten in Sicherheit gebracht werden.

Die Einsatzkräfte wurden um 1.35 Uhr alarmiert, hieß es in einer Aussendungen der Freiwilligen Feuerwehr Maria Enzersdorf. Aus vorerst unbekannter Ursache kam es im Müllraum des Hauses zu einem Brand, der zur Folge hatte, dass „das nördliche Stiegenhaus massiv verraucht wurde“, so Pressesprecher Florian Zeilinger.

Feuerwehr Maria Enzersdorf

Nach Angaben der Feuerwehr konnte sich der Rauch über den Müllabwurfschacht des Hochhauses ausbreiten. Der Einsatzleiter veranlasste deshalb die Evakuierung von 30 Wohnungen, während Atemschutztrupps mit der Brandbekämpfung begannen. Nachdem das Feuer gelöscht war und alle Wohnungen kontrolliert wurden, konnten die Bewohner zurück in das Haus. In der Zeit dazwischen wurden sie vom Roten Kreuz betreut, verletzt wurde niemand.

Dritter größerer Einsatz binnen weniger Tage

„Für die Freiwillige Feuerwehr Maria Enzersdorf war es bereits der dritte größere Einsatz binnen weniger Tage“, so Zeilinger. Bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus wurde in der Nacht auf Freitag eine Wohnung stark verraucht - mehr dazu in Wachsame Hündin rettete Familie (noe.ORF.at; 22.12.2017). Am Samstagabend wurde ein Mann aus einem brennenden Haus gerettet - mehr dazu in Mann aus brennendem Haus gerettet (noe.ORF.at; 24.12.2017).

