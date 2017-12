Ausweichmanöver: Mutter und Tochter verletzt

Eine 24-jährige Frau und ihre dreijährige Tochter sind am Heiligen Abend bei einem Verkehrsunfall im Bezirk Gänserndorf verletzt worden. Die Frau wollte einem Hasen ausweichen und kam dabei mit ihrem Auto von der Straße ab.

Die Frau war mit ihrer Tochter, die auf der Rückbank gesessen ist, von Matzen-Raggendorf kommend in Richtung Groß Schweinbarth (beides Bezirk Gänserndorf) unterwegs, als ihr ein Hase vor das Auto lief. Die Frau versuchte dem Tier auszuweichen, kam jedoch von der Straße ab und fuhr in den Straßengraben. Das Auto überschlug sich und kam auf der Fahrerseite zu liegen.

Feuerwehr Groß-Schweinbarth

Mutter und Tochter wurden vom Roten Kreuz aus dem Fahrzeug befreit. „Als die Feuerwehr zum Unfallort gekommen ist, waren beide bereits in Sicherheit“, sagte der Kommandant der Feuerwehr Groß Schweinbarth, Josef Köpf. Beide wurden bei dem Unfall verletzt und ins Landesklinikum Mistelbach gebracht.

Notarzthubschrauber angefordert

Im Einsatz war auch ein Notarzthubschrauber des ÖAMTC. „Er wurde von den Ersthelfern alarmiert, wurde dann aber nicht gebraucht“, so Köpf. Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt, hieß es am Sonntagabend in einer Aussendung der Landespolizeidirektion.

