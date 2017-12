Zug erfasste Auto: Insassen unverletzt

Großes Glück hatten in der Nacht auf Dienstag zwei Pkw-Insassen. Ihr Auto landete im Bezirk Tulln auf den Gleisen der Franz-Josefs-Bahn, wenig später wurde es von einem Zug erfasst und zerstört. Beide konnten sich rechtzeitig befreien.

Die Pkw-Insassen kamen gegen Mitternacht aus bislang unbekannter Ursache in der Nähe eines Bahnüberganges zwischen Grafenwörth und Fels am Wagram (beide Bezirk Tulln) mit ihrem Auto von der Straße ab, wobei das Fahrzeug auf den Schienen landete. Beide Personen schafften es, sich rechtzeitig aus dem Auto befreien. Kurze Zeit später rammte ein Personenzug den Pkw.

Hochspannungsmast wurde mitgerissen

Ein Hochspannungsmast wurde mitgerissen, das Auto wurde durch den Unfall komplett zerstört. Laut Feuerwehr waren nach dem Unfall nur noch Fahrzeugreste über. Die Einsatzkräfte transportierten das völlig demolierte Auto ab und unterstützten die ÖBB bei der Entfernung des zerstörten Oberleitungsmastes.

Auch der Zug wurde bei dem Unfall beschädigt. Er kam etwa 300 Meter nach der Unfallstelle zu stehen. Die Fahrgäste wurden nicht verletzt, für sie wurde ein Schienenersatzverkehr organisiert. Die Bahnstrecke zwischen Fels am Wagram und Etsdorf-Straß war am Dienstag voraussichtlich den ganzen Tag unterbrochen, hieß es bei den ÖBB. Zwischen Hadersdorf am Kamp und Fels am Wagram gab es einen Schienenersatzverkehr.

