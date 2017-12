Hauptsaison beim NÖ Frauentelefon

Mehr als 2.100 Frauen haben sich heuer beim NÖ Frauentelefon des Hilfswerks Niederösterreich gemeldet und um anonyme und rasche Hilfe angefragt. Um Weihnachten und Neujahr herum klingelt das NÖ Frauentelefon besonders oft.

Das NÖ Frauentelefon ist unter 0800 800 810 kostenlos und vertraulich erreichbar.

Für viele ist es die schönste Zeit im Jahr, andere hingegen leiden gerade rund um Weihnachten an Einsamkeit, Trennungen, Scheidungen und Depressionen. Zudem können Statistiken zufolge gerade an Feiertagen Familie- und Partnerschaftskonflikte eskalieren und oftmals auch in Gewalttaten enden.

Auch politische Veränderungen schüren oft Angst, erklärt die Leiterin des Beratungszentrums Sankt Pölten, Barbara Bichler-Schätz: „Der Regierungswechsel ist für viele Leute beängstigend. Ganz gleich, was bei der neuen Koalition herauskommt, die Menschen haben Zukunftsängste, finanzielle Sorgen und Befürchtungen, wie sich die Stimmung im Land entwickelt.“

Große Nachfrage rund um Weihnachten und Neujahr

Bis Mitte Jänner ziehe sich die Hauptsaison des NÖ Frauentelefons, danach sei es erfahrungsgemäß etwas ruhiger, aber trotzdem stark frequentiert, meint die Leiterin des Beratungszentrums. Mehr als 2.100 Frauen riefen heuer bei der Hotline an, 835 tatsächliche Beratungen gab es mit einer durchschnittlichen Gesprächszeit von zwölf Minuten pro Anruferin.

APA/dpa/Friso Gentsch

Vier Prozent der Gesamtanrufe werden dabei in einer Fremdsprache geführt, denn das NÖ Frauentelefon bietet auch Gespräche in tschetschenischer, russischer, türkischer und serbokroatischer Sprache an. „Wenn man über ein sehr emotionales Thema spricht, ist es leichter, wenn man das in seiner Muttersprache tun kann“, erklärt Bichler-Schätz.

Beratung von Frau zu Frau

Das NÖ Frauentelefon wurde im Dezember 2005 auf Initiative des Landes Niederösterreich und des Hilfswerks Niederösterreich gegründet. Frauen und Mädchen können sich hier montags bis freitags bei erfahrenen Psychotherapeutinnen, Psychologinnen und Sozialarbeiterinnen melden und anonym und rasch um Hilfe anfragen. Die Hotline ist zum Nulltarif unter 0800 800 810 erreichbar. Der Anruf scheint nicht auf der Telefonabrechnung auf.

