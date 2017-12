Gute Schneelage bringt Skigebieten mehr Gäste

Niederösterreichs Skigebiete zeigen sich mit der Buchungslage in den Weihnachtsferien durchwegs zufrieden. Die Betreiber sprechen von einer guten Schneelage, die zu einem Plus an Gästen führt.

In den Skigebieten im Mostviertel sind nur noch vereinzelt Zimmer verfügbar. Ötscher, Hochkar (beide Bezirk Scheibbs) und Annaberg (Bezirk Lilienfeld) berichten von einer hervorragenden Schneelage. „Der Ötscher ist seit Jahren zum ersten Mal zu dieser Zeit in Vollbetrieb, worüber wir uns natürlich sehr freuen“, sagte der Geschäftsführer der Ötscherlifte, Andreas Buder.

Gästezahlen über dem Durchschnitt der letzten Jahre

Auch am Annaberg ist man mit dem Saisonstart zufrieden. „Wir bewegen uns bei den Gästezahlen derzeit über dem Durchschnitt der vergangenen Jahre“, so Geschäftsführer Karl Weber, „und wir haben ja noch ein paar Tage in den Weihnachtsferien.“

Niederösterreich-Werbung/schwarz-koenig.at

Auch in den Skigebieten im südlichen Niederösterreich, wie in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen), verzeichnet man positive Zahlen. In Mönichkirchen-Mariensee (Bezirk Neunkirchen) sprach Geschäftsführer Gerald Gabauer trotz des „sehr guten Vorjahres“ von einer weiteren Steigerung. „Wir haben im Zeitraum Saisonbeginn (inklusive Vorverkauf) bis einschließlich 27. Dezember bei den Gästen und beim Umsatz eine Steigerung im zweistelligen Bereich, sodass wir mit einem sehr guten Dezemberumsatz rechnen können“, so Gabauer.

Buchungslage „den Verhältnissen entsprechend gut“

In St. Corona am Wechsel und in Mönichkirchen-Mariensee sei die Buchungslage laut Betreibern „den Verhältnissen entsprechend gut“. Es sind aber noch Zimmer in den Weihnachtsferien verfügbar. Auch im Wienerwald wird von einer „guten Stimmung“ berichtet. Die Buchungslage steigt ab Silvester an.

Niederösterreich-Werbung/Michael Liebert

Im Waldviertel sind alle Skigebiete in Betrieb: Die Aichelberglifte Karlstift in Bad Großpertholz, die Arralifte in Harmanschlag (beide Bezirk Gmünd), der Skilift Jauerling (Bezirk Krems) und das Skidorf Kirchbach in Rappottenstein (Bezirk Zwettl). Zudem sind auch die Loipen in Bad Großpertholz-Karlstift (Bezirk Gmünd), Bärnkopf und Gutenbrunn (beide Bezirk Zwettl) offen. Für Silvester gebe es nur noch vereinzelt Restplätze im Waldviertel, heißt es von der Niederösterreich Werbung.

Link: