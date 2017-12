Schneefall führte zu Totalsperre auf A21

Wegen heftiger Schneefälle ist die Wiener Außenring Autobahn (A21) am Donnerstagabend zwischen Steinhäusl und Hochstraß komplett gesperrt gewesen. Mehrere Lkws waren hängen geblieben. Die Sperre dauerte bis 23.00 Uhr.

Die Feuerwehr Neulengbach-Stadt wurde gegen 20.45 Uhr alarmiert. Für etwa 20 Lkws gab es auf der A21 zwischen Knoten Steinhäusl (Bezirk St. Pölten) und Hochstraß (Bezirk Baden) aufgrund der winterlichen Fahrverhältnisse kein Weiterkommen mehr. „Das ist etwas, was wir in diesem Bereich immer wieder haben, weil die Lkws unzureichend ausgerüstet sind“, sagte der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neulengbach-Stadt, Markus Peter, gegenüber noe.ORF.at.

„Wenn die Ersten stecken bleiben, wird gesperrt“

Die Autobahn wurde daraufhin von der Autobahnpolizei komplett gesperrt, der Verkehr wurde über die Westautobahn umgeleitet. Die ASFING riet Autofahrern, über die S33, die S5 oder die A22 auszuweichen. „Die ASFINAG hat aus den Ereignissen der letzten Jahre gelernt“, so Peter. „Wenn die Ersten stecken bleiben, wird gesperrt.“ Die Feuerwehr war mit 22 Mann und fünf Fahrzeugen im Einsatz. Die hängen gebliebenen Lkws mussten teilweise über die Steigung bis zum Scheitelpunkt geschleppt werden, wo sie ihre Fahrt fortsetzen konnten. Andere Lkw-Fahrer legten bei ihren Fahrzeugen Ketten an.

„Der Schneefall ist derart plötzlich und in so starker Intensität aufgetreten, dass die meisten Lkw-Lenker gar keine Möglichkeit mehr hatten, Schneeketten anzulegen", sagte der Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos Niederösterreich, Franz Resperger. Nachdem aber die A21 rasch gesperrt wurde, ist das übliche Verkehrschaos in dieser Nacht ausgeblieben.“ Die Totalsperre wurde gegen 23.00 Uhr wieder aufgehoben.

Geringfügige Blechschäden, keine Verletzten

„Es hat dann auch zu schneien aufgehört“, so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neulengbach-Stadt Peter. „Das war der Vorteil. Wenn es weiter geschneit hätte, wäre sicher noch länger gesperrt gewesen.“ Laut Feuerwehr kam es vereinzelt zu geringfügigen Blechschäden, Personen seien nicht verletzt worden.

Der Abschnitt zwischen dem Knoten Steinhäusl und Hochstraß ist österreichweit das Autobahnteilstück mit der stärksten Steigung. Bei starken Schneefällen kommt es in dem Bereich immer wieder zu Verkehrsproblemen.

