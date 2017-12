Schwechat steht im Zeichen der Satire

Das Schwechater Satirefestival 2018 geht ab 10. Jänner in seine 17. Auflage. Im Theater Forum Schwechat (Bezirk Bruck/Leitha) werden 24 Kabaretts aufgeführt, unter anderem mit Joesi Prokopetz und Gerald Fleischhacker.

Die Eröffnung bestreitet Sarah Bosetti mit ihrem Programm „Ich will doch nur mein Bestes“. Am folgenden Abend nimmt Gerald Fleischhacker die Besucher mit auf eine abenteuerliche Reise in die Welt der Steuerverschwendung. Dabei gibt Fleischhacker „Einblicke in ein absurdes Paralleluniversum, in dem nagelneue Lokomotiven nutzlos am Hauptbahnhof herum stehen, Beamten fürs Nichtstun bezahlt werden und Handybetreiber mehr Landwirtschaftsförderung bekommen als die Bauern selber“, heißt es im Programmheft. Angelehnt ist das Solo-Kabarett an Fleischhackers PULS 4-Sendung „Bist du deppert“.

Kritik an selbstverliebten Gesellschaft

Bereits ausverkauft ist einen Abend später das Programm „Sonntagskinder“ von Gery Seidl. Die Vorstellung wird laut einer Aussendung von Freitag live aus dem Theater Forum Schwechat auf Ö1 übertragen. Kritik geübt wird im Kabarett an der selbstverliebten Gesellschaft von heute: „Selfie, Selfie in der Hand – wer ist der Schönste im ganzen Land? Du, mein fröhlich Sonntagskind – und alle, die auch eines sind.“

Ebenfalls ausverkauft ist bereits Joesi Prokopetz‘ „Vollpension light“. Die Besucher erwartet in dem Kabarett der Aussendung zufolge ein Schlagerpotpourri „mit völlig neuen Texten, die ganz ähnlich klingen wie das Original, aber eine ganz andere, gewissermaßen entlarvende Bedeutung bekommen."

24 Aufführungen bis 21. Februar

Weitere Auftritte haben Angelika Niedetzky, I Stangl, Flo & Wisch, Alfred Aigelsreiter, Nadja Maleh, Pepi Hopf, Die Kernölamazonen, Christoph & Lollo, Thomas Maurer, BlöZinger, Stefan Waghubinger, Clemens Maria Schreiner und Marc Haller.

Den Abschluss des Festivals im Theater Forum Schwechat bildet die „Lange Nacht des Kabaretts“. Bekannte Kabarettisten und neue Gesichter am Satire-Himmel präsentieren dabei Höhepunkte aus ihren aktuellen Programmen. Wie lange das Kabarett dauert, ist noch offen: „Wie lange halten Sie durch?“, heißt es im Programmheft.

