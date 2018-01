Niederösterreichs Neujahrsbaby heißt Sophie

In Niederösterreich erblickte als erstes Baby im neuen Jahr die kleine Sophie um 1.31 Uhr im Landesklinikum Hollabrunn das Licht der Welt. Das österreichweite Neujahrsbaby kommt wohl aus der Steiermark. Julia wurde um 0.01 Uhr geboren.

Niederösterreichs Neujahrsbaby Sophie ist stolze 51 Zentimeter groß, wiegt 3.180 Gramm und kam um 1.31 Uhr im Landesklinikum Hollabrunn zur Welt. Für ihre beiden stolzen Eltern, die ursprünglich aus der Mongolei stammen und in Hollabrunn wohnen, ist Sophie das erste Kind. Eltern und Kind sind wohlauf und überglücklich.

LK Hollabrunn

Österreichs Neujahrsbaby heißt Julia

Das österreichweite Neujahrsbaby heißt wohl Julia. Sie kam per Spontangeburt um 0.01 Uhr im Krankenhaus in Leoben in der Steiermark zur Welt. Das 3.400 Gramm schwere und 48 cm kleine Baby ist das zweite Kind seiner Eltern, heißt es aus dem LKH Leoben.

Julia lieferte sich übrigens ein „Wettrennen“ mit dem kleinen Florian. Er kam um 0.02 Uhr in Deutschlandsberg (ebenfalls Steiermark) zur Welt. Der Bub ist das zweite Kind einer Familie aus Stainz, wiegt 3.015 Gramm und misst 50 cm - mehr dazu unter Österreichs Neujahrsbaby kommt aus Leoben (steiermark.ORF.at; 1.1.2018).