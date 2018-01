Mit nur wenigen Klicks zum Firmenstandort

Seit dem Vorjahr können Firmen mit dem ecoplus-Standortkompass in nur wenigen Klicks eine Niederlassung in Niederösterreich finden. Die Webseite wurde nun überarbeitet, unter anderem lässt sich das Einzugsgebiet anzeigen.

Der Standortkompass, der kostenlos von der Wirtschaftsagentur ecoplus betrieben wird, wartet mit neuen Funktionen auf. Neu ist beispielsweise, dass man sich anzeigen lassen kann, wie lange diverse Kunden zum neuen Firmenstandort benötigen würden. Laut ecoplus umfasst die Datenbank aktuell ungefähr 375 Immobilien in Niederösterreich. Diese werden übersichtlich in einer Karte dargestellt.

Immobilien lassen sich eigenständig einspeisen

"Zusätzlich ist es nun auch möglich selbständig neue Immobilien einzupflegen. So erhöht sich die Anzahl der Immobilien und auch das online Standortangebot“, betonte Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav (ÖVP) in einer Aussendung. Die Immobilien werden dann von Mitarbeitern der Landeswirtschaftsagentur überprüft und im Standortkompass veröffentlicht.

Nebenbei bietet die Plattform umfangreiche Informationen zu Fördermöglichkeiten. So bekommt man etwa einen Überblick über insgesamt 61 unterschiedliche Bundes- und Landesförderprogramme. Diese werden regelmäßig gewartet, sodass sämtliche Informationen laut ecoplus jederzeit am neuesten Stand sind. Außerdem wird ein Glossar geboten, in dem diverse Begriffe und Abkürzungen genau erklärt werden.

Beratung weiterhin auch offline möglich

Neben dem neuen Online-Auftritt gehen viele Anfragen nach wie vor telefonisch oder schriftlich ein. „Unsere Expertinnen und Experten stehen natürlich auch weiterhin offline ansiedlungswilligen Unternehmen in ganz Niederösterreich vom Erstkontakt bis zur endgültigen Schlüsselübergabe zur Verfügung", so ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki. Insgesamt wurden im abgelaufenen Jahr 101 Betriebsansiedelungen und -erweiterungen von ecoplus begleitet. Niederösterreichweit seien so 1.050 Arbeitsplätze geschaffen bzw. gesichert worden, heißt es.

