Walpersdorf: Großbrand in historischem Turm

Im Dachstuhl eines historischen Turms in Walpersdorf (Bezirk St. Pölten) ist am Mittwochabend ein Brand ausgebrochen. Der starke Wind fachte das Feuer immer weiter an, Dutzende Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Die Alarmierung ging am Mittwoch um etwa 18.30 Uhr ein. Im Dachstuhl des Turmes außerhalb von Walpersdorf hatte der Besitzer des Gebäudes vereinzelte Flammen gesichtet. Zehn Feuerwehren aus der St. Pöltner Umgebung fuhren daraufhin zum Einsatzort. Binnen kürzester Zeit fachte der Sturm das Feuer derart stark an, dass nahezu das gesamte Dach brannte.

zurück von weiter

Die Feuerwehr bekämpfte den Brand aus mehreren Richtungen und versuchte, die an den Turm angebauten Wohngebäude zu schützen. Dabei wurden auch zwei Drehleitern aus St. Pölten und Herzogenburg verwendet. Nach etwa viereinhalb Stunden, kurz vor Mitternacht, konnte der Einsatz schließlich beendet werden. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, die Brandursache soll jetzt ermittelt werden.