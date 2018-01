Großeinsatz für Feuerwehr bei Brand in Hotel

Ein Brand in einem Hotel in Raabs an der Thaya (Bezirk Waidhofen an der Thaya) hat am Donnerstag elf Feuerwehren mit 114 Mann gefordert. Im Speisesaal dürfte das Feuer ausgebrochen sein, verletzt wurde niemand.

Man habe „Glück im Unglück“ gehabt, teilte Bezirksfeuerwehrkommandant Manfred Damberger mit. Das Hotel sei derzeit geschlossen, deshalb befanden sich keine Gäste in dem Gebäude. Laut Feuerwehr wurde bei dem Brand, der im Speisesaal des Hotels ausgebrochen sein dürfte, niemand verletzt.

Die Feuerwehr wurde kurz vor 16.00 Uhr alarmiert. Zwölf Feuerwehren mit mehr als 110 Mitgliedern waren im Einsatz. Unter „massivem Einsatz der Feuerwehren“ sei es gelungen, eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern und das restliche Gebäude zu schützen, so Damberger. Der Saisonstart im März ist durch den Brand nicht beeinträchtigt, sagte der Hotelbetreiber am Donnerstag.

