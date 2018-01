Snowboard-Euphorie um Benjamin Karl in Gaming

Vor der Weltcup-Premiere in Lackenhof am Freitag haben sich zahlreiche Fans am Donnerstag bei der Startnummern-Auslosung in Gaming auf die Rennen eingestimmt. Groß war die Euphorie um Lokalmatador Benjamin Karl.

Das Antreten des 32-jährigen Wilhelmsburgers darf durchaus als „medizinisches Wunder“ bezeichnet werden. Am 9. Dezember des Vorjahres hat sich der vierfache Weltmeister beim Training einen doppelten Bänderriss und einen Bruch des Sprungbeines zugezogen, vier Wochen später steht er bei seinem Heimrennen am Start - mehr dazu in „Grünes Licht“ für Comeback von Benjamin Karl (noe.ORF.at; 3.1.2018).

„Wenn man die Stimmung und die vielen Leute hier sieht, dann entschädigt das die Strapazen der vergangenen Wochen. Wenn es nicht mein Heimrennen in Lackenhof wäre, hätte ich ein Antreten garantiert abgesagt. Aber hier zu fahren ist eine Herzensangelegenheit“, so Karl vor dem beeindruckenden Ambiente der Kartause Gaming.

Ötscherlifte

„Heimsieg“ lautet das Motto des ÖSV-Teams

Der enorme Wille des Lokalmatadors beeindruckte auch Sport-Landesrätin Petra Bohuslav (ÖVP): „Nach seiner Verletzung ist es ein Wunder, dass unser Aushängeschild hier bei der Auslosung steht. Es freut mich für ihn, dass er sein Heimrennen fahren kann, wir werden ihm alle gemeinsam die Daumen drücken.“

Für das gesamte ÖSV-Team gibt es am Freitag und am Samstag in Lackenhof am Ötscher nur ein Motto: „Heimsieg!“. Nachdem Sabine Schöffmann und Alexander Payer heuer in Cortina bereits für zwei rot-weiß-rote Siege gesorgt haben, soll der Erfolgslauf auch in Lackenhof weitergehen. Neben den beiden Kärntnern hofft auch die Burgenländerin Julia Dujmovits auf ein Erfolgserlebnis. Die Olympiasiegerin von 2014 hat heuer noch kein Rennen gewonnen. Sie setzt auf die Unterstützung ihrer Fans: „Die ganze Familie wird kommen um mich zu unterstützen. Ich glaube, das halbe Burgenland ist jetzt in Lackenhof“, lächelt Dujmovits.

Ein heißer Tipp auf ein Spitzenergebnis ist auch Andreas Prommegger. Der 37-jährige Salzburger ist im Vorjahr Doppel-Weltmeister geworden, heuer wartet er noch auf einen Sieg. „Ich habe an Niederösterreich gute Erinnerungen. 2012 habe ich das Rennen am Jauerling gewonnen, die Stimmung war damals einmalig und ist mir bis heute in Erinnerung. Das ist natürlich Motivation für die Rennen in Lackenhof.“

Ötscherlifte

Qualifikation startet am Freitag um 9.00 Uhr

Während sich die Snowboard-Asse nach einer kurzen Autogrammstunde relativ rasch wieder von ihren Fans in Gaming verabschiedeten, gab es für das Organisationsteam keine Pause. Die milden Temperaturen und der Regen setzten der Weltcup-Piste zu. Die Rennen sind aber gesichert. Rennleiter Herbert Schoder ist zuversichtlich: „Natürlich wären die Bedingungen vor einigen Tagen besser gewesen, aber wir haben die Piste in einen kompakten Zustand gebracht und das kommt uns jetzt zugute. Ein paar Grad kälter sollte es aber schon werden und vor allem hoffen wir auf trockene Bedingungen.“

Am Freitag geht es um 9.00 Uhr mit der Qualifikation los. Alle Top-Athleten sind dabei bereits zu sehen und müssen sich für die K.O.-Phase qualifizieren. Sie beginnt um 13.00 Uhr mit dem Achtelfinale. Am Samstag wird ab 11.00 Uhr ein Mixed-Team-Bewerb ausgetragen. ORF eins zeigt beide Rennen live. Für alle Fans gibt es nach den Rennen eine Afterrace-Party im Zielbereich. Der Eintritt ist an beiden Renntagen frei.

Solange am Ötscher freie Parkplätze vorhanden sind, dürfen Pkw bis ins Ortszentrum fahren. Bei Auslastung der Parkplätze stehen in Langau zusätzliche Parkflächen zur Verfügung. Der kostenlose Shuttle-Bus fährt im 15-Minuten-Takt zum Renngelände und wieder zurück.

