Parteien läuten heiße Wahlkampfphase ein

In gut drei Wochen wird in Niederösterreich gewählt und der Wahlkampf nimmt langsam Fahrt auf - ab Samstag auch offiziell. Die SPÖ startet als erste Partei in den Wahlkampf. Die Auftakte der anderen folgen in den darauffolgenden Tagen.

„Hanni, zieh dich warm an“, lautet das Motto beim Wahlkampfauftakt der SPÖ Niederösterreich am Samstagvormittag im VAZ St. Pölten, wo gleichzeitig auch der Neujahrsempfang des SPÖ Gemeindevertreterverbandes begangen wird. Etwa 1.000 Sympathisanten, Mitglieder und Funktionäre werden erwartet - darunter neben SPÖ Niederösterreich-Spitzenkandidat Franz Schnabl unter anderem auch SPÖ-Bundesparteiobmann Christian Kern.

Grüne fahren Zug, ÖVP setzt auf „Miteinander“

Die niederösterreichischen Grünen beginnen den Wahlkampf mit einer Zugfahrt von St. Pölten nach Wien am Sonntag. Man wollte bewusst keine Funktionärsversammlung, sondern einen Auftakt, der einen der Schwerpunkte widerspiegelt, heißt es mit Hinweis auf das geforderte „365€-Öffiticket". Mit dabei sind die Grüne-Spitzenkandidatin Helga Krismer und etwa 200 Kandidaten und Sympathisanten.

Mit etwa 2.500 Leuten rechnet die ÖVP Niederösterreich bei ihrem Wahlkampfauftakt am Montag am Messegelände Tulln, wo neben Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner auch Bundeskanzler Sebastian kurz und Alt-Landeshauptmann Erwin Pröll sprechen werden. Das Motto lautet „Miteinander für Niederösterreich“, man wolle das „Wir“ betonen, heißt es.

Bewegung bei NEOS, Neujahrstreffen bei FPÖ

Deutlich kleiner dürfte im Vergleich der Wahlkampfauftakt der NEOS am Dienstag in der Stadtgalerie Mödling werden. Etwa 100 Leute, darunter zahlreiche Kandidaten, NEOS Niederösterreich-Spitzenkandidatin Indra Collini und NEOS-Vorsitzender Matthias Strolz, werden erwartet. Der Wahlkampauftakt steht unter dem Motto „Bewegung für Niederösterreich“, heißt es.

Als letzte der fünf landesweit kandidierenden Parteien startet die FPÖ Niederösterreich am Samstag in den Wahlkampf. An diesem Tag findet in der Eventpyramide Vösendorf das traditionelle Neujahrstreffen der Bundespartei mit Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache statt, das heuer gleichzeitig der Wahlkampfauftakt in Niederösterreich ist. Insgesamt werden 3.000 Gäste erwartet.

