Frühstücken mit den Spitzenkandidaten

Von 8. bis 12. Jänner steht „Guten Morgen Niederösterreich“ eine Woche lang im Zeichen der Landtagswahl. Beim „Radio Niederösterreich Wahlcafé“ können Hörerinnen und Hörer den Spitzenkandidatinnen und-kandidaten Fragen stellen.

Sendungshinweis „Guten Morgen NÖ“, 8.1. - 12.1.2018

Von Montag, 8. Jänner, bis Freitag, 12. Jänner, begrüßt „NÖ heute“-Moderatorin Claudia Schubert die Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Landtagswahl beim „Radio Niederösterreich Wahlcafé“. Im Rahmen von „Guten Morgen Niederösterreich“ stellen sie sich täglich ab 7.00 Uhr auch den Fragen der Radio Niederösterreich-Hörerinnen und -Hörer.

ORF / Katharina Sunk

Rufen Sie an und stellen Sie Ihre Frage

Den Anfang macht am Montag, 8. Jänner, die Spitzenkandidatin der NEOS, Indra Collini. Am Dienstag ist Helga Krismer, Spitzenkandidatin der Grünen, am Mittwoch Udo Landbauer, Spitzenkandidat der FPÖ, am Donnerstag Franz Schnabl, Spitzenkandidat der SPÖ, und am Freitag ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner zu Gast.

Unter dem Motto „Frühstücken mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten“ können alle Radio Niederösterreich-Hörerinnen und -Hörer ihre Fragen an Collini, Krismer, Landbauer, Schnabl und Mikl-Leitner stellen - unter der Telefonnummer 02742 / 24 550. Sprechen Sie uns dazu ganz einfach - auch schon im Vorfeld der Sendung - Ihre Fragen auf den Anrufbeantworter.

