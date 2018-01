Wr. Neustadt: Hotel Corvinus wurde verkauft

Das Hotel Corvinus in Wiener Neustadt ist verkauft worden. Seit dem Frühjahr 2017 ist das Traditionshotel im Stadtpark zum Verkauf gestanden, nun wurde bekannt gegeben, dass Baumeister Michael Ebner das Hotel kaufte.

Zunächst soll das Hotel Corvinus unverändert weiter geführt werden, heißt es vom neuen Besitzer, Baumeister Michael Ebner. In der Zwischenzeit will man sich überlegen, wie das Hotel künftig genutzt werden soll - hinsichtlich der langfristigen Ausrichtung und auch neuer Zielgruppen.

Hotel soll neu ausgerichtet werden

„Ich habe mich für den Ankauf des Hotel Corvinus entschieden, weil in den vergangenen Monaten eine echte Aufbruchsstimmung in Wiener Neustadt spürbar ist", so Ebner, „mein Ziel ist es, aus dem in die Jahre gekommenen Hotel Corvinus, ein architektonisches Schmuckkasterl zu machen und langfristig eine qualitativ hochwertige Neuausrichtung umzusetzen.“

Für die Stadt sei dieser Verkauf eine weitere Chance, betonte der Bürgermeister, Klaus Schneeberger (ÖVP). „Die unmittelbare Nähe zum Herz der Landesausstellung, den Kasematten, welche wir langfristig als Anziehungspunkt für Gäste aus nah und fern positionieren wollen, stellt dabei völlig neue Möglichkeiten der Weiterentwicklung dar“, so Schneeberger.