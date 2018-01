Mikl-Leitner: „Absolute nicht mehr erreichbar“

ÖVP-Spitzenkandidatin Johanna Mikl-Leitner hat erstmals zu ihrem Wahlziel Stellung genommen. Laut Mikl-Leitner ist „eine absolute Mehrheit heute nicht mehr erreichbar“. Das sagte sie beim Start des Konvois für den Landtagswahlkampf.

In den kommenden 21 Tagen will die ÖVP Niederösterreich in blau-gelben Kleinbussen mit der Aufschrift „miteinander niederösterreich“ in die Regionen fahren. Insgesamt 370 Termine stehen auf dem Programm. Angesprochen auf ihr Wahlziel sagte die ÖVP-Spitzenkandidatin und Landesparteiobfrau Johanna Mikl-Leitner: „Wenn man sich umschaut, erkennt man, dass eine absolute Mehrheit heute nicht mehr erreichbar ist.“ Die ÖVP orientiere sich an den stärksten politischen Parteien bzw. Landeshauptleuten in Österreich.

Landtagswahl 2018 auf noe.ORF.at: Alle Informationen und Hintergrundberichte zur Wahl finden sie bis 28. Jänner hier.

NÖ ist einziges Bundesland mit absoluter Mehrheit

Niederösterreich ist derzeit das einzige Bundesland, in dem eine Partei die absolute Mehrheit hat. In allen anderen Bundesländern gibt es relative Mehrheiten. Die Machtverhältnisse fallen dabei sehr unterschiedlich aus. Lediglich in zwei Bundesländern hält die stimmenstärkste Partei jeweils mehr als 40 Prozent der Stimmen. Im Burgenland kam die SPÖ mit Hans Niessl an der Spitze bei der letzten Wahl auf 41,9 Prozent der Stimmen, in Vorarlberg holte die ÖVP unter Markus Wallner 41,8 Prozent. In den übrigen Bundesländern liegt die stärkste Partei jeweils unter der 40-Prozent-Marke.

VPNÖ

Mit dem Start des Konvois falle gleichzeitig der „Startschuss für drei intensive Wochen“, so Mikl-Leitner. Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner sagte, gemäß der Devise „Arbeiten. Wählen. Arbeiten.“ werde es der „kürzeste und intensivste Wahlkampf aller Zeiten“. Er fügte hinzu: „Von unserer Seite aus wird es auch der sauberste Wahlkampf aller Zeiten“, es werde von der Volkspartei kein Dirty Campaigning geben. Man wolle den Wahlkampf „positiv gestalten“, so Mikl-Leitner.

Auch SPÖ startete Wahlkampftour

Sendungshinweis „Niederösterreich heute“, 7.1.2018

Gleichzeitig startete am Sonntag die SPÖ mit der „Tour de Franz“ ihren Intensivwahlkampf-Konvoi. Das Navi sei „auf Zugewinn programmiert“, teilten die Sozialdemokraten unter Spitzenkandidat Franz Schnabl in einer Aussendung mit. „Mehr als 150 Einsätze mit knapp 40.000 direkten Kontakten stehen in den anstehenden 21 Tagen bis zur Wahl noch auf dem Programm“, erläuterten SPÖ-Landesgeschäftsführer Reinhard Hundsmüller und Wahlkampfmanager Wolfgang Kocevar.

Links: