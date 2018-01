Auto prallte gegen Baum: Lenker tot

Am Freitagabend prallte ein 38-jähriger Lenker in Loimersdorf (Bezirk Gänserndorf) gegen einen Baum. Mit dem Rettungshubschrauber wurde er ins Spital geflogen. Am Samstag erlag er seinen Verletzungen.

Gegen 21.00 Uhr kam der Mann zwischen Lassee und Loimersdorf mit seinem Auto von der Straße ab und stieß mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Am Auto entstand ein Totalschaden. Die Ursache ist laut Polizei noch unbekannt, allerdings dürfte der Lenker auf der feuchten Fahrbahn ins Schleudern kommen sein.

FF Lassee

Der Lenker wurde eingeklemmt und musste von der freiwilligen Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Blessuren wurde er im Anschluss in das UKH Wien-Meidling geflogen. Am Samstag erlag der 38-Jährige jedoch seinen Verletzungen, teilte die Polizei am Sonntag mit.