Falsche Sternsinger in Gmünd unterwegs

Am 6. Jänner sind in Gmünd im Waldviertel falsche Sternsinger unterwegs gewesen. Seitens der Sternsingeraktion spricht man in der gesamten Diözese von einer Ausnahme und verweist auf Ausweise und Spendengütesiegel.

„Vier Mädchen im Volksschulalter, begleitet von einer erwachsenen Frau, haben bei mir an die Türe geklopft“, schilderte Birgit Graf aus Gmünd gegenüber noe.ORF.at den Vorfall. Die Kinder haben Leintücher als Umhänge mit einem schwarz aufgemalten Kreuz getragen, so Graf. Als die Gmünderin die Tür öffnete, begannen die Kinder zu singen und streckten ihr eine Kassa entgegen, erzählte sie weiter. Sie seien tschechische Sternsinger, soll die erwachsene Begleitperson in gebrochenem Deutsch gesagt haben.

Ähnliche Berichte häufen sich derzeit in Gmünd. Auch zu Halloween soll die Gruppe bereits unterwegs gewesen sein, erzählte eine andere Gmünderin, die die falschen Sternsinger ebenfalls gesehen hat. Besonders gestört habe sie, dass die Kinder, weil ihnen die Schokolade offenbar nicht gereicht habe, dann sogar durch den Garten gegangen sind und ein zweites Mal an die Terrassentür geklopft haben.

„Echte“ Sternsinger an Ausweis erkennbar

Seitens der Dreikönigsaktion zeigte sich Referentin Ulrike Beschorner im Gespräch mit noe.ORF.at entsetzt und betonte dass „derartiges absolut einzigartig in der Diözese“ sei. Die „echten“ Sternsinger erkenne man an ihrem offiziellen Sternsingerausweis, der auf der Kassa klebe oder auf Verlangen vorgezeigt werde. Auch seien die Sternsinger immer mit schönen Gewändern bekleidet und nicht mit Leintüchern.

Zudem werden die Termine, wann die Sternsinger durch die Straßen ziehen, in der Pfarre bekannt gegeben, so Beschorner. In Gmünd sei es so gewesen, dass die Sternsinger ihre Aktion bereits abgeschlossen hatten, als die falschen Sternsinger unterwegs waren, so die Referentin. Deshalb hätten wohl auch die meisten die falschen Sternsinger erkannt, so Beschorner.

Aktion mit Spendengütesiegel ausgezeichnet

Die Dreikönigsaktion sei als eine der ersten in Österreich mit dem Spendengütesiegel ausgezeichnet worden, betonte die Referentin der Aktion, die auf volle Transparenz setzt: „Bei der Dreikönigsaktion kann man sich sicher sein, dass jeder gespendete Euro gezielt eingesetzt wird. Das Gütesiegel garantiert Transparenz und objektive Sicherheit bei der Spendenabwicklung.“ Die Dreikönigsaktion überlege derzeit eine Anzeige, sollte niemand in Gmünd direkt Anzeige erstatten, hieß es am Montag.

