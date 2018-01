Josef Plank wird Generalsekretär

Der ehemalige niederösterreichische Umweltlandesrat Josef Plank wird Generalsekretär im Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus. Zuletzt war er Generalsekretär der Landwirtschaftskammer Österreich.

Bis zuletzt war Josef Plank für 110.000 bäuerliche Betriebe zuständig. Er ist 59 Jahre alt und stammt aus Reinsberg (Bezirk Scheibbs). "Mit Josef Plank ist es gelungen, einen absoluten Top-Experten für Ökologie und Landwirtschaft zu uns ins Haus zu holen“, sagt Ministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Plank wird zum neuen Generalsekretär des Ressorts bestellt.

Experte für erneuerbare Energien

Josef Plank war neun Jahre (von 2000 bis 2009) lang Umweltlandesrat in Niederösterreich. Als Obmann des Biomasse-Verbandes ist Plank auch Experte für erneuerbare Energien und strategische Energie-Planung. Selbstverständlich legt Plank all seine bisherigen Funktionen und Aufgaben zurück, um sich als Generalsekretär des neuen Ressorts für Nachhaltigkeit und Tourismus vollständig seinen neuen Aufgaben widmen zu können. "Ich bedanke mich auch ausdrücklich bei Reinhard Mang, der diese Aufgabe bisher ausgezeichnet ausgefüllt hat und dem Haus als Präsidial-Sektionschef erhalten bleibt“, sagt Köstinger.

"Josef Plank ist ein über Partei- und Ressortgrenzen hinweg anerkannter Experte für die Bereiche meines Ressorts. Ich bin froh, dass er mein Angebot angenommen hat und sich für diese Aufgabe zur Verfügung stellt“, so die Neo-Ministerin. „Seine Bestellung ist auch ein wichtiges Signal in die agrarische Gemeinschaft hinein und zeigt, welchen Stellenwert diese Themen in meinem Ministerium spielen werden.“ Der Begriff „Nachhaltigkeit“ sei das Dach für viele Themenfelder, die zum Ressort gehören – wie Landwirtschaft, ländlicher Raum, Energie, Umwelt und Tourismus. Plank verbinde, wie kaum ein anderer, Expertise in all diesen Bereichen.

ORF

Der Bauernbund gratuliert in einer ersten Reaktion Josef Plank zur Bestellung zum Generalsekretär. „Plank ist ein Politik-Profi mit einer großen fachlichen Bandbreite, das hat er bereits in den vergangenen Jahren als Agrar- und Umweltlandesrat in Niederösterreich und später als Generalsekretär in der Landwirtschaftskammer Österreich unter Beweis gestellt", sagt Bauernbund-Präsident Georg Strasser. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit im Sinne aller Beteiligten“, so Bauernbund-Direktor Norbert Totschnig abschließend.

