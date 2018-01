NEOS startet ersten Landtags-Wahlkampf

NEOS ist am Dienstagabend offiziell in seinen ersten Landtagswahlkampf in Niederösterreich gestartet. Unter dem Motto „Bewegung für Niederösterreich“ will das Bündnis eine „Alternative zu den alteingesessenen Parteien sein“.

NEOS will in Niederösterreich das „alte, verkrustete Machtsystem aufbrechen“, sagte Spitzenkandidatin Indra Collini beim Wahlkampfauftakt in der Stadtgalerie Mödling. Beim Auftakt waren auch NEOS-Parteichef Matthias Strolz sowie die niederösterreichischen Nationalratsabgeordneten Niki Scherak und Douglas Hoyos dabei.

Strolz: „Wichtig, dass wir hier gut Wurzeln schlagen“

Strolz betonte in Mödling, den „Doppelpass Bund - Bundesländer“ stärken zu wollen. Immerhin stünden 2018 vier Landtagswahlen an. Niederösterreich sei dabei die „Ouvertüre“. Es sei „wichtig, dass wir hier gut Wurzeln schlagen“, erinnerte der NEOS-Chef an das Ziel, nämlich „bis 2030 eine Million Menschen hinter uns zu versammeln“.

NEOS/Djawadi

„NEOS zeigen tagtäglich im Nationalrat, in Vorarlberg, Wien und vielen Gemeinden in Niederösterreich, dass nur wir als junge Bewegung echte Kontrollkraft und Reformmotor sein können. Das werden wir ab 29.1. auch im Landtag tun", versprach Collini. Sie kritisierte einmal mehr, dass „der höchste Berg in Niederösterreich, der unserer Zukunft im Weg steht“, der acht Milliarden Euro hohe Schuldenberg sei. Niederösterreich sei ein schönes Land, es sei aber „nicht alles Gold, was glänzt“.

Start der Tour „Auf ein Wort mit Indra“

Der Wahlkampfauftakt war auch der Start der Tour „Auf ein Wort mit Indra“. Ab Mittwoch wird die NEOS-Spitzenkandidatin in ganz Niederösterreich unterwegs sein. Bei 20 Stopps wird sie mit den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern darüber sprechen, was für sie Freiheit und Enkelfitness bedeuten, und wo sie den größten Bedarf an einer starken Opposition und Kontrolle sehen.

ORF/Postl

Sendungshinweis „Niederösterreich heute“, 10.1.2018

Bei der Tour wird die Spitzenkandidatin von regionalen Kandidaten, Nationalratsabgeordneten und Gemeinderäten unterstützt. „Auch bei unserer Tour können wir auf die Unterstützung aus dem Parlament zählen. Das bringt uns viel Expertise aus dem Nationalratsklub und den Niederösterreichern umso mehr Gelegenheit NEOS und unsere Werte besser kennenzulernen“, erklärt Collini.

NEOS/Djawadi

Collini: „Nachhaltige Politik in Niederösterreich“

Es geht den NEOS darum, „dass jeder und jede die Freiheit hat, sich aus eigener Kraft etwas zu schaffen“, betonte die Spitzenkandidatin am Dienstag. „Deswegen wollen wir nachhaltige Politik in Niederösterreich etablieren. Das heißt für uns, im Sinne der nächsten Generation, die Steuergeldverschwendung in Niederösterreich zu beenden“, hielt Collini fest. Außerdem wolle man als Kontrollkraft „der Landeshauptfrau auf die Finger schauen, ob sie auch hält was sie heute verspricht“, so die pinke Spitzenkandidatin.

